Pedersen: "Esta victoria ha sido una obra maestra del equipo"

"Sin duda, esta victoria ha sido una obra maestra de mi equipo. Sufrí mucho en la última subida. Quinn (Simmons) y Mathias (Vacek) estuvieron increíbles a la hora de marcarme el ritmo para que no perdiéramos demasiado tiempo antes de la cima, y luego trabajaron como máquinas desde allí hasta la meta. ¡Qué gran esfuerzo y qué gran victoria de equipo hoy!", dijo emocionado Pedersen.

Una victoria que para Pededersen es la tercera en el Tour, y especial porque se la había prometido al manager del Lidl Trek.

"Tuve una buena charla con nuestro mánager, Luca Guercilena, antes de la etapa. Me pidió que ganara una etapa para él, preferiblemente al principio del Tour, y sabíamos que este podía ser un buen día para mí. Esta victoria es para Luca y por todos los buenos años que hemos pasado juntos. Estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí", explicó.

Preguntado por el calor, el ciclista nórdico no quiso dar más importancia de la cuenta a una circunstancia que "es para todos".

"¿El calor? Simplemente hay que convivir con él y hacer lo posible para mantenerse fresco. Por suerte, los coches de apoyo están más cerca de nosotros y eso facilita las cosas en días como hoy. Tambièn hay mucha gente de nuestro equipo al borde de la carretera esperando para darnos bidones y bolsas de hielo que nos ayuden a combatir el calor. En este sentido, también ayuda contar con un buen equipo", detalló.

Pedersen es el nuevo maillot verde del Tour, un objetivo que espera disfrutar el 26 de julio en París.

"Me he hecho con el maillot verde, y eso es genial. Hubiera estado bien ganar también el esprint intermedio, pero al menos sumo 50 puntos en la línea de meta. Ha sido un buen día también en ese aspecto", concluyó.