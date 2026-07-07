Traeen: "Nada iguala el maillot amarillo"

"Ayer podía haber soñado con vestirme de amarillo, pero los UAE de Pogacar trabajaron duro. Esta mañana queríamos entrar en la escapada y he tenido la suerte de lograrlo, de tener buenas piernas y de conseguirlo", dijo el ciclista del Uno X, el tercer noruego que alcanza el liderato del Tour.

"Si mañana lo mantengo ya estaré contento. No me pongo ninguna meta, sólo disfrutar cada instante que lo vista", agregó el corredor, que señaló que "el liderato de la Vuelta es importante, per nada iguala llevar el maillot amarillo del Tour".

Traeen reconoció que tendrá que compartir protagonismo en su país con la selección de fútbol, clasificada para cuartos de final tras eliminar a Brasil.

"El fútbol siempre es algo muy grande en Noruega, no hay más que ver cómo todo el mundo imita a los remeros vikingos, es una gran fiesta popular. Sueño con que el mayor amarillo tenga también algún espacio. Y espero con impaciencia el próximo partido de Noruega", comentó.