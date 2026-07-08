El Kremlin dice que la decisión del COI sobre atletas rusos es “noticia positiva”

“Es una noticia positiva. Se trata de un paso importante hacia el restablecimiento de las relaciones plenas entre nuestro comité y el COI", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El ministro de Deportes de Rusia, Mijaíl Degtiariov, saludó la víspera esa decisión y la recomendación del COI a las federaciones internacionales para que supriman las restricciones a los deportistas rusos.

Según escribió Degtiariov en su canal de Telegram minutos después de conocerse la noticia, esta acelerará el pleno retorno de los atletas rusos a las competiciones internacionales.

"Hoy en día, más de 20 federaciones deportivas internacionales permiten que los (deportistas) jóvenes participen en sus competiciones con la bandera rusa y el himno nacional, 10 federaciones permiten a todos los deportistas sin restricciones. La decisión del COI acelerará significativamente este proceso", señaló el ministro ruso.

También la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, se congratuló por la decisión del COI, que calificó de una victoria del sentido común.

La Comisión Ejecutiva del COI adoptó esta medida después del dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Jurídicos en el que se considera que el COR ya no incluye entre sus miembros a ninguna organización deportiva regional en territorios ocupados de Ucrania, informó la entidad con sede en Lausana (Suiza).