El Mundial de Deportes Electrónicos, conocido como EWC, lanza su tercera edición en París

La inauguración del macroevento se produjo en una presentación en el Ayuntamiento de París, que contó con la presencia del alcalde de la capital francesa, Emmanuel Gregoire; del director general de la Federación Saudí de Deportes Electrónicos, el príncipe saudí Faisal bin Bandar bin Sultan; y la ministra de Deportes francesa, Marina Ferrari.

En sus intervenciones, tanto Gregoire como Ferrari apuntaron a los Juegos Olímpicos de 2024 como referencia deportiva y logística, puesto que, durante siete semanas, el mundial reunirá a más de 2.000 jugadores de todo el mundo.

Estos jugadores, que integran más de 200 clubes de deportes electrónicos procedentes de 84 países diferentes, disputarán 24 torneos tanto por equipos como en solitario.

Los más destacados se producirán en torno a los videojuegos de disparos en primera persona 'Valorant' y 'Counter Strike 2', así como el clásico 'League of Legends' (LoL), que enfrenta a dos equipos de cinco jugadores en un campo de batalla con múltiples escenarios.

Los premios para la mayoría de estas competiciones superan el millón de euros, con la dotación más elevada en tres millones para el videojuego chino 'Honor of Kings', muy similar en funcionamiento al League of Legends.

Entre los equipos en liza también se cuentan algunos españoles, como Team Heretics, que competirá en el torneo de 'Valorant', o el club fundado por el streamer Ibai Llanos y el exfutbolista Gerard Piqué, Movistar KOI, que hará lo propio en el torneo de LoL.

La presente edición también contará con la superestrella del videojuego competitivo Faker, considerado el mejor jugador de la historia del LoL, que tratará de alzarse con su cuarto mundial consecutivo con el equipo surcoreano T1 y, con ello, el séptimo de su carrera.

Si bien los primeros encuentros clasificatorios se disputaron el pasado lunes, este miércoles se celebrará la ceremonia de apertura en el auditorio parisino La Seine Musicale, con las actuaciones de DJ Snake, Aya Nakamura y Theodora; estas últimas son dos de las artistas francesas más escuchadas en el último año.

En su intervención, la ministra Ferrari recordó que Francia potenciará su compromiso con el medio con una nueva "estrategia nacional para el desarrollo de los deportes electrónicos", que se lanzará este mismo año y seguirá la estela dejada por el plan anterior, del periodo 2020-2025.

Los deportes electrónicos se han convertido en una industria multimillonaria que atrae a cientos de millones de aficionados alrededor de todo el mundo, con una base particularmente grande en países como Corea del Sur, donde este tipo de competiciones ocupan el mismo lugar que los deportes convencionales.