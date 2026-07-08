Torneos de ajedrez en puertas: IRT de Blitz y Nacional por Equipos

El Hotel Excelsior (Chile 980 y Manduvirá) será el escenario de dos prometedores y esperados torneos de ajedrez organizados por la FEPARAJ, el IRT de Blitz este viernes y el Campeonato Nacional por Equipos de Escuelas y Colegios 2026 a celebrarse del sábado 11 al domingo 12 próximos.

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La invitación a concurrir a observar de estos grandes eventos está abierta a todos los amantes del Deporte Ciencia.

IRT de Blitz

La inauguración del Torneo IRT de Blitz será este viernes a las 18:50 horas, y la primera ronda será desde las 19:00 horas.

Los organizadores informan que el Torneo de Ranking Internacional (IRT) de Blitz es válido para el ELO FIDE de la modalidad.

Los participantes competirán bajo un ritmo de juego de 3 minutos iniciales más 2 segundos de incremento por jugada.

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* Premios. El IRT tendrá premios en efectivo para los primeros cuatro puestos de la categoría general y medallas para los mejores clasificados en categorías por edades (desde Sub 6 hasta Sub 20).

Nacional por Equipos de Escuelas y Colegios

A continuación del Blitz, el sábado 11 y domingo 12 de julio desde las 8:30, se disputará el Campeonato Nacional por Equipos de Escuelas y Colegios 2026, que otorga un sensacional premio, un cupo directo al Campeonato Mundial Escolar en Costa Rica.

El campeonato reunirá a las mentes más brillantes de todo el país de este nivel, representando a sus instituciones educativas.

* Programa y premios. La competencia se dividirá en dos jornadas cronometradas desde las 08:30 horas con las acreditaciones respectivas:

Sábado 11 de julio - Categoría Escuelas : Dirigido a estudiantes de entre 8 y 14 años.

Domingo 12 de julio - Categoría Colegios: Reservado para jóvenes de entre 15 y 18 años.

La institución campeona podrá ser el representante paraguayo para el prestigioso World Schools Team Championship 2026, organizado por la FIDE, que se celebrará en San José, Costa Rica, en agosto del año en curso.

Los equipos podrán estar integrados por 4 tableros titulares y 1 suplente, debiendo ser mixtos como condición obligatoria (incluyendo al menos un niño y una niña).

Los encuentros se disputarán a un ritmo de 15 minutos más 10 segundos de incremento por jugada, válidos para el ELO FIDE.

Inscripción y Contacto

Las inscripciones para ambos torneos ya se encuentran abiertas y deben realizarse vía correo electrónico.

Torneo IRT de Blitz: Costo de Gs. 100.000. Fecha límite de inscripción: viernes 10 de julio a las 14:00 horas. Correo: feparaj@gmail.com.

Campeonato Escuelas y Colegios: Costo de Gs. 400.000 por equipo. Correo: feparaj@gmail.com.

Consultas: WhatsApp +595981267808

Ambos eventos cuentan con el importante auspicio de marcas comprometidas con la educación y el deporte como Americana y Wizard by Pearson.

Contacto de Prensa: Federación Paraguaya de Ajedrez (FEPARAJ)

Correo electrónico: feparaj@gmail.com Teléfono / WhatsApp: +595 981 267808 Asunción, Paraguay.