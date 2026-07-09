La Pro Padel League empieza su segunda temporada: "Queremos conquistar Estados Unidos"

Se trata del segundo año de competición de la PPL, que cuenta con equipos masculinos y femeninos y está creada con un formato de franquicias y un 'draft' similar al de la NBA de baloncesto.

Según la Asociación de Pádel de Estados Unidos (USPA, por sus siglas en inglés), más de un millón de jugadores ya practican este deporte en el país, y se estima que para 2030 alcanzará los 15 millones de jugadores activos y contará con más de 20.000 pistas.

"Estados Unidos es el mercado deportivo más grande del mundo, pero el pádel todavía es incipiente y estamos en una etapa temprana de crecimiento aquí", explica a EFE Diane Gotua, directora comercial de la Pro Padel League.

La mayoría de jugadores y jugadoras que compiten para los equipos de la PPL coinciden, durante la atención a medios previa al inicio de la temporada, en que el pádel está en auge en Estados Unidos.

"El crecimiento ha sido exponencial. Quiero intentar ser de los mejores jugadores de la PPL y hacer disfrutar a la gente. Quiero conquistar Estados Unidos y ser parte del crecimiento del pádel, que en unos años va a ser brutal", asegura a EFE el argentino Agustín Torre, jugador de Las Vegas Smash y número 53 del ranking de la Federación Internacional de Pádel (FIP).

"Ha sido increíble. Me mudé a Miami hace cuatro años y se puede ver cómo abren clubes, llegan más torneos, más marcas... ver cómo un deporte que solo era grande en España y Argentina está creciendo tanto aquí es increíble. Y ojalá siga creciendo", cuenta el español Guillemo Jiménez, también jugador de Las Vegas Smash

La liga ofrece las mismas oportunidades en recursos y premios económicos tanto a los equipos masculinos como a los femeninos.

"El pádel está creciendo mucho en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Y tiene que seguir creciendo todavía mucho más, así que estoy muy contenta de que salgan estas oportunidades en ligas como esta, que siempre dan visibilidad y es un formato diferente y muy chulo", señala Jimena Velasco, palista de Las Vegas Smash en el equipo femenino.

"Para mí es especial, que llevo jugando al pádel solo seis años. Cada año tenemos una ciudad nueva de Norteamérica en la que jugar. Es muy curioso ver cómo cada país vive el pádel de manera diferente. Estoy muy feliz por eso", agrega la catalana Marina Guinart, jugadora de DC Matrix y número 16 del ranking FIP.

Sin embargo, la PPL tiene de momento poco poder de captación para que los jugadores del top-10 del ranking FIP vengan a disputar todos los torneos con alguna de sus franquicias, lo que hace que todavía no haya grandes rivalidades ni jugadores emblema de ningún equipo.

"Para que exista la rivalidad se tienen que mantener los equipos. Si cada año cambian, no habrá mucha rivalidad. En nuestro caso, jugamos las mismas jugadoras, y eso nos da ventaja respecto al resto", explica Verónica Virseda, jugadora de San Diego Stingrays y número 15 del ranking FIP.

La PPL estrena su calendario de 2026 en Nueva York del 9 al 12 de julio, debutará en Los Ángeles del 13 al 16 de agosto y en Playa del Carmen del 24 al 27 de septiembre y volverá a Guadalajara del 19 al 22 de noviembre para cerrar el circuito en las finales, esta vez en Miami, del 3 al 6 de diciembre.