Polideportivo
09 de julio de 2026 a la - 11:20

Luiz Felipe renueva una temporada más con el Rayo Vallecano

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Madrid, 9 jul (EFE).- El defensa italobrasileño Luiz Felipe continuará una temporada más en el Rayo Vallecano tras alcanzar un acuerdo para renovar el contrato que finalizó el pasado 30 de junio, informa el club que milita en LaLiga EA Sports (Primera División española) en su web.

Por EFE

Luiz Felipe, de 29 años, cumplirá su segunda campaña en el conjunto madrileño, al que llegó a comienzos de la pasada procedente del Olympique de Marsella.

Nacido en Brasil y de nacionalidad italiana, el central disputó el pasado curso 17 partidos -diez de Liga, seis de Liga Conferencia y uno de Copa del Rey-, debido a que las lesiones le impidieron tener más continuidad.

Luiz Felipe no pudo jugar la recta final de la temporada pasada, incluida la final de la Liga Conferencia, debido a una lesión muscular sufrida a finales de abril que le obligó a pasar por el quirófano, con un plazo estimado de recuperación de unos cuatro meses.

El Rayo Vallecano comenzó ayer, miércoles, la pretemporada a las órdenes de Beñat San José, que sustituye como entrenador a Íñigo Pérez, el técnico que llevó al conjunto madrileño a la final de la Liga Conferencia en la pasada temporada.

Luiz Felipe no estuvo presente en la primera sesión y el club no ha concretado cuándo se incorporará con el resto del grupo.