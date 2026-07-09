Luiz Felipe renueva una temporada más con el Rayo Vallecano

Luiz Felipe, de 29 años, cumplirá su segunda campaña en el conjunto madrileño, al que llegó a comienzos de la pasada procedente del Olympique de Marsella.

Nacido en Brasil y de nacionalidad italiana, el central disputó el pasado curso 17 partidos -diez de Liga, seis de Liga Conferencia y uno de Copa del Rey-, debido a que las lesiones le impidieron tener más continuidad.

Luiz Felipe no pudo jugar la recta final de la temporada pasada, incluida la final de la Liga Conferencia, debido a una lesión muscular sufrida a finales de abril que le obligó a pasar por el quirófano, con un plazo estimado de recuperación de unos cuatro meses.

El Rayo Vallecano comenzó ayer, miércoles, la pretemporada a las órdenes de Beñat San José, que sustituye como entrenador a Íñigo Pérez, el técnico que llevó al conjunto madrileño a la final de la Liga Conferencia en la pasada temporada.

Luiz Felipe no estuvo presente en la primera sesión y el club no ha concretado cuándo se incorporará con el resto del grupo.