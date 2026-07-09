Mario Gila confirma su salida del Lazio: "Me iré en estos días"

"Me iré en estos días. Un fuerte saludo para todos los aficionados. Me llevo conmigo todo: a mis compañeros, a la afición y a la ciudad. Ha sido una experiencia muy bonita; estoy contento del tiempo pasado aquí", declaró el defensa desde la ciudad deportiva 'laziale', donde atendió a unos aficionados que lo esperaban.

Estas palabras llegan a raíz de que el Lazio y el Milan habrían cerrado ya el traspaso del jugador, según adelantaron medios italianos, a falta de la oficialización, que se espera en los próximos días.

Gila, nacido en Barcelona en el 2000, se formó en las categorías base de Santa Perpetua de Mogoda, Sabadell, Mollet, Damm y Espanyol antes de fichar por el Real Madrid en 2018 para jugar en el Juvenil A.

Un año después dio el salto al Castilla, de la mano de Raúl González, y en 2022 debutó en el primer equipo en un partido de liga contra el Espanyol.

En 2022 llegó al Lazio, con un contrato de cinco temporada, y donde pasó de tener un papel secundario a consolidarse como pieza importante de la defensa.