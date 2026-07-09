Partidos catalanes piden vetar a Israel en una competición de escalada en Barcelona

Así lo han dado a conocer diputados de las tres formaciones en una rueda de prensa en, en la que la diputada de ERC Ana Balsera aseguró que su grupo apoya la iniciativa para denunciar la presencia de representantes de un Estado "genocida" y pidió que el Parlamento de Cataluña esté a la altura.

Por su parte, el diputado de Comuns Andrés Garcia Berrio dijo que es "fundamental" tener un Gobierno que defienda "por una vez de verdad" el derecho internacional "de forma consecuente", atendiendo las resoluciones que ha aprobado el Parlamento con anterioridad en la misma línea.

"Hace falta voluntad política para explorar todas estas vías", ha insistido Garcia Berrio, quien ha aclarado que la iniciativa no niega que puedan participar en competiciones los deportistas israelíes si lo hacen "a título individual".

En representación de la CUP, la diputada Laure Vega ha apelado a la voluntad política "necesaria": "Se trata de que se dé una respuesta a un clamor del pueblo palestino y el catalán", ha apostillado.

En el mismo sentido, el portavoz y vicepresidente de la Comunidad Palestina en Cataluña, Mazeed Khalilia, ha opinado que es "una vergüenza" que los Gobiernos catalán y español permitan que la representación de Israel venga a Cataluña y ha exigido a ambas administraciones que "paren y rompan" las relacionas con el Estado de Israel en todos los ámbitos.

Una reivindicación a la que se ha sumado la activista y representante de la Plataforma para el Boicot Deportivo a Israel Cèlia Cassanyes, quien ha puesto de relieve que ocho deportistas de Israel participarán en esta competición de escalada.