Pogacar firma una exhibición en la gran etapa pirenaica: victoria 23 y maillot amarillo

Es la escapada más larga que ha protagonizado el esloveno en el Tour y que le permitió distanciar en 2.40 al danés Jonas Vingegaard y en algo más de 3 minutos al grupo del resto de los favoritos, encabezado por el mexicano Isaac del Toro, escudero de lujo de Pogacar, y en el que también estaban el belga Remco Evenepoel, el francés Paul Seixas, el español Juan Ayuso o el alemán Florian Lipowitz.

La gesta del esloveno le devuelve al liderato que cedió hace unos días al noruego Torstein Traen, que no siguió el ritmo de los mejores y que se cayó en el descenso del Tourmalet.

Pogacar cuenta ahora con una ventaja de 2.42 con Vigegaard y con 3.27 frente a Del Toro, que además se coloca con el maillot blanco de mejor joven.

El belga Remco Evenepoel se colocó cuarto a 3.30 del liderato, por delante del español Ayuso, que tiene 4 segundos más, mientras que el sexto es la promesa francesa Paul Seixas, de 19 años, a 3.55, por delante del alemán Lipowitz, tercero de la pasada edición, a 4 minutos.