Pogacar: "No queríamos el maillot amarillo, solo dinamitar la carrera"

"Teníamos mucha motivación con esta etapa, todo el equipo desde por la mañana lo decía en el desayuno y yo me desperté a las 7 de la mañana, muy nervioso y le dije a mi madre que íbamos a dinamitar la carrera. Pero no esperábamos tantas diferencias y el líder se ha caído y por eso ha perdido el maillot amarillo", dijo el ciclista del UAE.

"Me hubiera gustado que lo hubiera mantenido, ha sido una pena que se haya caído y espero que se recupere y pueda acabar el Tour", dijo Pogaca sobre el noruego Torstein Traen, que cedió hoy el maillot amarillo.

"No esperaba que tuviéramos tantas diferencias, el plan era dejarlo todo y que pasara lo que fuera. Podíamos haber explotado, pero nos ha salido bien, el equipo ha hecho un gran trabajo", agregó el corredor, que se dirige hacia su quinta victoria en el Tour.

"No me esperaba tener tanta ventaja, en mi cabeza lo he dejado todo, que pasara lo que fuera. No pensaba en cuántos minutos les iba a meter, solo que tenía que ir a tope hasta la meta", indicó.

"Esto confirma que hemos preparado muy bien este Tour. Ahora tenemos un par de días en los que podemos relajarnos un poco, aunque siempre hay que mantenerse atentos y el equipo tendrá que seguir trabajando", aseguró.