Darja Varfolomeev se muestra intratable en la Copa del Mundo del Milán

Tal y como reflejaron los más de seis puntos en los que Varfolomeev, vigente campeona olímpica, mundial y continental, aventajó a su más inmediata perseguidora, la italiana Sofia Raffaeli, bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París.

Nadie pudo acercarse a los 119,400 puntos que contabilizó la joven gimnasta germana, de 19 años, que parece lanzada hacia la conquista de su tercer título universal consecutivo en los Mundiales que se disputarán el próximo mes de agosto en Fráncfort.

Si Raffaeli, alentada por su público, debió conformarse con la plata con una nota final de 113,050, la búlgara Stiliana Nikolova, vigente subcampeona del mundo y de Europa, ni tan siquiera logró subir al podio, tras concluir séptima con una puntuación de 111,250.

Igualmente se quedó fuera de las medallas la ucraniana Taisiia Onofriichuk, bronce en los Europeos disputados el pasado mes de mayo en Varna (Bulgaria) y ganadora este curso de las pruebas de la Copa del Mundo en Sofía y Baku, que concluyó en quinta posición con un total de 112,200 unidades.

Un dominio que Darja Varfolomeev podría extender a las finales por aparatos que se disputarán este domingo en las que la germana parte de nuevo como la máxima favorita al oro, tras firmar la mejor nota de todas las participantes en aro, pelota, mazas, donde firmó unos espectaculares 30,950 puntos, y cinta.

Finales en la que no habrá representación española ya que ni Alba Bautista, que figura como segunda reserva en mazas, ni Daniela Picó lograron hacerse un hueco entre las ocho mejores que pelearán por las medallas en cada uno de los cuatro aparatos.

La dos representantes españolas tampoco pudieron pelear por el podio en el concurso completo, tras concluir Daniela Picó en la vigésimo primera posición con un total de 105,750 puntos, y Alba Bautista en el puesto veintisiete con un nota final de 104,450 unidades.