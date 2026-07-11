Del Toro contra Seixas, aperitivo del duelo del futuro

Jóvenes los dos, con mucho talento y calidad, debutantes en la ronda gala, figuran en la primera línea del relevo y ambos tienen argumentos para marcar al pelotón en los próximos años y el Tour de 2026 puede quedar como el primer escenario de sus batallas.

Tras la primera semana de competición, ambos han demostrado que son capaces de estar con los mejores y que no están sobrevaloradas las expectativas que levantan, que en lo que va de competición les ha convertido en dos de las estrellas del pelotón.

Las banderas mexicanas rodean al autobús del UAE, uno de los más perseguidos por los aficionados, donde confluyen los que acuden a aplaudir a Del Toro, la mayoría de ellos compatriotas suyos, y quienes van a admirar a Pogacar.

El cuartel del Decathlon no se queda atrás, asaltado por decenas de fans del corredor que ha devuelto a Francia la esperanza de ganar el Tour 41 años más tarde.

El propio Bernard Hinault, el último galo que pisó el escalón más alto del podio de París, dio el tono del debate: "Me gustaría que Seixas fuera mi heredero. Pero habrá que ver qué pasa con Del Toro, que tiene solo 22 años y un enorme potencial".

El mexicano y el francés tienen roles y funciones diferentes en este Tour, pero ya cuentan con un combate: el del maillot blanco del mejor joven.

La ventaja por ahora está del lado de Del Toro, tercero de la general tras haber estado con los mejores en los últimos compases de todas las etapas, gracias al trabajo que ha hecho para Pogacar. La relación con el esloveno es buena y el pelotón empieza a especular que hacer que el mexicano acabe en el podio será el objetivo del UAE para lo que queda de Tour.

En su segunda participación en una vuelta de tres semanas, tras haber sido segundo en el Giro de Italia del año pasado, Del Toro no ha demostrado problemas para acabar arriba en las etapas más difíciles de la edición e incluso se apuntó la victoria de etapa en Montjuic apadrinada por su jefe de filas, junto al cual cruzó la línea de meta.

Su principal función, que él asume con disciplina y asegurando que es "un privilegio", consiste en ayudar a Pogacar a ganar el Tour. Pero como ese objetivo parece más que encarrilado, se pueden permitir apuntar a otros.

"Con el potencial que tiene Pogacar, hace lo que quiere y cuando quiere. El Tour es un juguete en sus manos. Intentar que Del Toro suba al podio será su motivación en lo que queda de carrera", afirma Hinault.

Seixas, de 19 años, también ha estado con los mejores aunque afronta la segunda semana en la sexta plaza, medio minuto por detrás del mexicano.

Sobre sus hombros arrastra el galo las esperanzas de todo un país y eso pondrá a prueba su personalidad de líder, que por ahora no flaquea.

"Estoy en el puesto que debo estar", dijo tras cruzar la línea de meta de la gran etapa alpina en quinta posición, en el grupo de los que aspiran al tercer puesto que deben dejar libre Pogacar y el danés Jonas Vingegaard.

Su debut en el Tour, pese a su juventud y a la presión suplementaria que deben soportar los franceses, no ha convencido a todo el mundo y el propio Hinault considera que es un error.

"Al Tour no se viene a aprender", defiende el 'tejón', que recordó que él mismo tardó varios años en participar en la principal carrera del mundo para llegar ya en condiciones de ganarla.

Seixas tendrá objetivos más asequibles, aunque el podio tampoco estará fácil en esta edición.

Además de la rivalidad de Del Toro, tendrá que afrontar la de otros pretendientes al puesto, empezando por el belga Remco Evenepoel, cuarto de la general, pero también el español Juan Ayuso, sexto, y el alemán Florian Lipowitz, séptimo.