Polideportivo
11 de julio de 2026 a la - 13:30

El Tour reduce 30 kilómetros de la etapa del domingo por el fuerte calor

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Bergerac (Francia), 11 jul (EFE).- La etapa del Tour de Francia de este domingo fue reducida en 30 kilómetros a causa de las altas temperaturas que se esperan en el departamento de la Corrèze, situado en alerta roja por las autoridades.

Por EFE

Los organizadores indicaron que la etapa, que en su diseño inicial iba a tener 185,5 kilómetros, pasará a tener 155,5, tras haber quitado un tramo de la parte inicial de la carrera, que partirá de Malemort.

La modificación no afecta a ninguno de los cuatro puertos puntuables previstos en el recorrido.

Los servicios meteorológicos prevén que los termómetros puedan alcanzar hasta los 40 grados en la jornada de este domingo, que cierra la primera semana de competición antes de vivir la primera jornada de descanso.

El calor está siendo uno de los protagonistas de los primeros días de competición en el Tour de Francia, ante la ola que atraviesa el país que se espera que dure, al menos, hasta el martes.