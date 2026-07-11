El Tour reduce 30 kilómetros de la etapa del domingo por el fuerte calor

Los organizadores indicaron que la etapa, que en su diseño inicial iba a tener 185,5 kilómetros, pasará a tener 155,5, tras haber quitado un tramo de la parte inicial de la carrera, que partirá de Malemort.

La modificación no afecta a ninguno de los cuatro puertos puntuables previstos en el recorrido.

Los servicios meteorológicos prevén que los termómetros puedan alcanzar hasta los 40 grados en la jornada de este domingo, que cierra la primera semana de competición antes de vivir la primera jornada de descanso.

El calor está siendo uno de los protagonistas de los primeros días de competición en el Tour de Francia, ante la ola que atraviesa el país que se espera que dure, al menos, hasta el martes.