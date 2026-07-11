Fitzpatrick y Thorbjornsen, líderes tras un penúltima jornada inconclusa por la niebla

Redacción deportes, 11 jul (EFE).- La niebla, que retrasó el inicio e impidió que se completara por falta de luz, ha sido la protagonista de la tercera y penúltima jornada del Abierto de Escocia, torneo organizado conjuntamente por el PGA Tour y el DP World Tour, antesala del Open Británico y que lideran de manera provisional el inglés Matt Fitzpatrick y el estadounidense Michael Thorbjornsen.