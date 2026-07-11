Polideportivo
11 de julio de 2026 a la - 16:30

Fitzpatrick y Thorbjornsen, líderes tras un penúltima jornada inconclusa por la niebla

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Redacción deportes, 11 jul (EFE).- La niebla, que retrasó el inicio e impidió que se completara por falta de luz, ha sido la protagonista de la tercera y penúltima jornada del Abierto de Escocia, torneo organizado conjuntamente por el PGA Tour y el DP World Tour, antesala del Open Británico y que lideran de manera provisional el inglés Matt Fitzpatrick y el estadounidense Michael Thorbjornsen.

Por EFE

En el momento de la interrupción, Fitzpatrick y Thorbjornsen marchaban empatados en cabeza con -11 en el acumulado. El primer completó ocho hoyos y el segundo, trece en el club The Renaissance de North Berwick.

A un impacto está situado un nutrido grupo de jugadores, entre ellos los estadounidenses Chris Gotterup y Wyndham Clark, número 7 y 8 del mundo y que pudieron completar 10 y 15 hoyos, respectivamente.

El norirlandés Rory McIlroy, número 2 mundial y colíder el viernes, pudo jugar nueve hoyos este sábado y marcha con -6 en el total en una mala primera mitad de ronda con +3.

Los cuatro españoles presentes en Escocia pudieron acabar sus rondas. El mejor es, con -7, Alejandro del Rey. Lo siguen Jon Rahm (-4), Nacho Elvira (par) y Eugenio Chacarra (+1).