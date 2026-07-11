Haeran Ryu hace historia en Evian con la ronda más baja en los 'majors'

Ryu, de 25 años, hizo historia en el cuarto de los cinco 'majors' femeninos de la presente temporada al completar una jornada fabulosa con un 'eagle' y nueve 'birdies' que la permitieron asaltar la primera plaza de la clasificación con un total de 194 impactos (19 bajo par).

La surcoreana, que hace dos semanas ganó el Campeonato de la PGA en Minnesota (Estados Unidos), otro 'major', aventaja en tres golpes a la japonesa Aki Iwai. La canadiense Brooke Henderson y la japonesa Mao Saigo comparten el tercer puesto, a siete golpes de distancia.

La inglesa Lottie Woad, que inició la jornada líder, es octava a nueve golpes de Ryu tras firmar una tarjeta de 72 impactos (uno sobre el par) en este tercer día de competición.

La número uno mundial, la estadounidense Nelly Korda, no pelea por la victoria al no superar el corte de las dos primeras jornadas.