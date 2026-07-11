Pogacar: "Si quitas el calor, este es el Tour que más me está gustando"

"Desde que comenzamos hace una semana en Barcelona todo está saliendo bien, no me puedo quejar, está siendo todo menos caótico que en otros años. Estas dos últimas etapas han sido más tranquilas y agradezco el pacto entre caballeros entre los ciclistas de la general en las etapas al 'sprint'. El respeto reina entre nosotros", afirmó el jefe de filas del UAE.

"Si quitas el calor, este Tour es el que más me está gustando desde que vengo a esta carrera", agregó.

Pogacar consideró que la etapa de este domingo no será fácil para que haya pelea entre los pretendientes a la general y auguró el triunfo de una escapada.

"Nunca se sabe, depende de las fuerzas que tenga cada uno. Va a ser una etapa larga y difícil, en la que también contará la fatiga de toda una semana. Creo que no habrá muchos cambios en la general. Pero será un día duro en el que puede haber 40 grados", señaló.

El esloveno rechazó que pese a la renta que tiene en la general, 2.42 con respecto al danés Jonas Vingegaard, "el Tour no se gana hasta que se atraviesa la línea de meta de París".

"Quedan muchos obstáculos, muchos momentos peligrosos y aunque seas el más fuerte, cualquier día puedes irte del Tour. Hay que estar atentos cada minuto", comentó.

Sobre sus principales adversarios, Pogacar reconoció que por detrás del danés Jonas Vingegaard hay un grupo que puede crearle problemas.

"Los que entraron en el segundo grupo del Tourmalet son corredores poeligrosos, no sabría decir quién estará más fuerte en el tramo final del Tour. Tengo que vigilar a los 10 o 15 primeros de la general, son todos corredores de clase mundial y puede haber grandes batallas. Estoy deseando ver quién va a atacar", indicó.