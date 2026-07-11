Sinner busca confirmar su trono en Wimbledon ante Zverev

Jannik Sinner, que ganó Wimbledon el año pasado y que busca su quinto Grand Slam en el pasto londinense, es consciente que Alexander Zverev representa este año, con el español Carlos Alcaraz lesionado, su mayor amenaza, después de que el alemán conquistara en París el primer Grand Slam de su carrera, Roland Garros, hace unas semanas.

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El alemán, a sus 29 años, parece iniciar una segunda vida en el tenis, después de no haber brillado en demasía en el pasado. Pero Sinner, de 24 años, que ganó en 2025 la final de Wimbledon a Alcaraz, quien no ha podido estar este año en el torneo londinense debido a una lesión en una muñeca, parece dominar el circuito ATP estos últimos años.

La incógnita es saber cómo regresará Alcaraz, presente en las tres finales anteriores de Wimbledon y ganador de dos de ellas, tras esta lesión que le ha obligado a ausentarse de Roland Garros y Wimbledon.

Sin Alcaraz y con Djokovic, a sus 39 años, en su ocaso, como demostró el serbio en su derrota en tres sets en semifinales de Wimbledon ante el italiano, la final lógica de este año en Londres parecía estar condenada a ser Sinner-Zverev. La incógnita es saber si Zverev será capaz de detener a un imparable Sinner, que ha ganado los cinco primeros Masters 1000 del año.

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Sinner con ventaja ante Zverev

Zverev se hizo con Roland Garros, donde el italiano, de forma sorpresiva, cayó en segunda ronda, pero Sinner ha ganado diez de sus catorce enfrentamientos contra el alemán. Además Sinner se ha impuesto en sus últimos nueve duelos con Zverev y en los seis más recientes, sin ceder un solo set.

“No importa lo que haya pasado antes entre él y yo”, señaló el italiano para alejarse de las previsiones que le dan como seguro ganador en el duelo del domingo.

“Acaba de ganar un Grand Slam en París, lo que le ha dado mucha confianza. Y se nota en el nivel que está mostrando”, añadió Sinner.

Es cierto que Zverev parece otro en este comienzo de temporada. Además de ganar Roland Garros, ha llegado a la final de Wimbledon, un torneo en el que hasta ahora nunca había superado los octavos de final.

Nuevo trío dominador

Un triunfo en Londres haría que Zverev sea tomado definitivamente en serio, y se meta, junto a Sinner y Alcaraz, dentro de un trío dominador y competitivo como el que formaban el serbio Djokovic, ganador de 24 Grand Slams, el español Rafael Nadal (22) y el suizo Roger Federer (20).

“Cuando has ganado un torneo de Grand Slam, sientes que puedes volver a hacerlo”, comentó Zverev tras su victoria en semifinales frente a la revelación británica del torneo, Arthur Fery (114 del mundo) .

“Tengo la sensación de haber trabajado muchísimo en mi juego. Cuando mejoras tu derecha, tu revés, tu saque y tus devoluciones, inevitablemente vas a ganar más partidos. Es así de simple” , añadió el alemán tras sellar su pase a la final de Wimbledon.

Sus palabras fueron respaldadas por el propio Sinner, que quiere huir de la presión de unos pronósticos que le dan como claro favorito.

Zverev “lo intentó mucho tiempo y, cuando por fin lo ha conseguido, eso le da una sensación increíble, con un gran impulso de confianza. Lo estamos viendo otra vez aquí. Demuestra que está jugando un tenis increíble”, señaló el italiano. “Me alegra enfrentarme a él. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda, pero va a ser muy duro, muy diferente a todos los demás encuentros que hemos disputado”, añadió Sinner.