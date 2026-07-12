Golf: Tom Kim se exhibe el último día para ganar el Abierto de Escocia

Tom Kim, de 24 años, firmó en el club The Renaissance Club de North Berwick su decimotercer título como profesional, lo hizo con 263 golpes totales (-17) y superó por dos al australiano Min Woo Lee y por cuatro al inglés Matt Fitzpatrick, el escocés Robert Mavintyre, el estadounidense Johnny Keefer y el japonés Keita Nakajima.

Lea más: Jannik Sinner retiene su corona en Wimbledon

El surcoreano, que llegó a ser segundo en el Open Británico de 2023 y tercer este curso en el US Open, no ganaba un torneo desde que el 15 de octubre de hace tres años se impuso en el Shriners Children’s Open, del PGA Tour, circuito en el que atesora tres títulos.

Kim se dio a conocer en el DP World Tour y en el PGA Tour hace cuatro años precisamente en The Renaissance, donde quedó tercero. A partir de aentonces ganó tres títulos del PGA Tour y participó en dos ediciones de la Presidents Cup.

Un mal 2025 y un mal comienzo de 2026 le dejaron fuera del top 150 mundial hace apenas un mes, antes de recuperar su mejor forma y terminar tercero en el Abierto de Estados Unidos.

Este domingo, tras una última vuelta de 64 golpes sin fallos se proclama campeón en Escocia, uno de los cinco torneos de las prestigiosas Rolex Series del circuito europeo. El número 2 mundial, el norirlandés Rory McIlroy, acabó a cinco impactos del ganador tras una gran última ronda de 64 con ocho birdies y dos bogeys.