Polideportivo
13 de julio de 2026 a la - 11:21

Dani Vallejo demuestra su destreza en dobles en Bastad

Adolfo Daniel Vallejo Álvarez (28 de abril de 2004), mejor tenista paraguayo de la actualidad.
Adolfo Daniel Vallejo Álvarez (28 de abril de 2004), mejor tenista paraguayo de la actualidad.Atp Challenger 125

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo entrará en acción este lunes en el Abierto de Nordea, en la ciudad suiza de Bastad, en dobles, mientras aguarda su rival en la competencia individual que surgirá de la fase clasificatoria.

Por ABC Color

El torneo de Bastad, denominado oficialmente Nordea Open, forma parte el circuito ATP 250 y se extenderá hasta el próximo domingo 19.

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El ascendente Adolfo Daniel Vallejo (22 años) saltará este lunes a la Cancha 1 para competir en dobles, teniendo como compañero al experimentado británico Joshua Paris (30), especialista en la modalidad, y como adversarios al chileno Alejandro Tabilo y al ecuatoriano Diego Hidalgo. El “match” arrancará alrededor del mediodía de Paraguay.

El adversario de Dani Vallejo en singles se define hoy tras el cierre de las rondas clasificatorias, que se disputan a la par de los juegos de la etapa 1 del evento que se desarrolla sobre la superficie de tierra batida.

El certamen de Bastad tiene como cabezas de serie a Andrey Rublev (Rusia), Luciano Darderi (Italia), Alejandro Tabilo (Chile), Mariano Navone (Argentina), Nuno Borges (Portugal), Botic van de Zandschulp (Países Bajos), Thiago Tirante (Argentina) y Sebastián Báez (Argentina).