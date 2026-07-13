Dani Vallejo demuestra su destreza en dobles en Bastad

El torneo de Bastad, denominado oficialmente Nordea Open, forma parte el circuito ATP 250 y se extenderá hasta el próximo domingo 19.

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El ascendente Adolfo Daniel Vallejo (22 años) saltará este lunes a la Cancha 1 para competir en dobles, teniendo como compañero al experimentado británico Joshua Paris (30), especialista en la modalidad, y como adversarios al chileno Alejandro Tabilo y al ecuatoriano Diego Hidalgo. El “match” arrancará alrededor del mediodía de Paraguay.

El adversario de Dani Vallejo en singles se define hoy tras el cierre de las rondas clasificatorias, que se disputan a la par de los juegos de la etapa 1 del evento que se desarrolla sobre la superficie de tierra batida.

El certamen de Bastad tiene como cabezas de serie a Andrey Rublev (Rusia), Luciano Darderi (Italia), Alejandro Tabilo (Chile), Mariano Navone (Argentina), Nuno Borges (Portugal), Botic van de Zandschulp (Países Bajos), Thiago Tirante (Argentina) y Sebastián Báez (Argentina).