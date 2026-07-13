Vacaciones de invierno: destinos económicos, actividades y promociones para viajar en familia

Con el inicio oficial del receso escolar, muchas familias se preguntan qué actividades pueden realizar durante estas dos semanas. Rossana Viveros, jefa de Informaciones Turísticas de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), compartió con ABC las propuestas y actividades previstas para este periodo.

Viveros explicó que entre los destinos recomendados por la institución se encuentran Areguá, Piribebuy, Yaguarón y San Ignacio Guasu, además de propuestas de naturaleza y aventura en departamentos como Paraguarí, Cordillera, Alto Paraná e Itapúa.

Lea más: Qué hacer en Alto Paraná en vacaciones de invierno: los sitios que no podés dejar de visitar

Actividades para disfrutar en familia

Entre las opciones para compartir durante el receso se encuentran las visitas a estancias turísticas, circuitos gastronómicos, museos, reservas naturales, paseos en bicicleta, senderismo y experiencias de turismo rural, que permiten conocer la cultura y las tradiciones de cada zona.

“Durante el receso escolar, los municipios, gobernaciones y prestadores turísticos organizan ferias gastronómicas y de artesanía, festivales culturales, visitas guiadas, además de eventos recreativos para niños, como colonias de vacaciones y talleres; también recorridos temáticos y experiencias en establecimientos rurales”, señaló Viveros.

Agregó que la Senatur acompaña la difusión de estas propuestas a través de sus canales oficiales, con el objetivo de que las familias puedan planificar sus viajes y conocer las opciones disponibles en cada departamento del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Opciones con precios accesibles de lugares para las vacaciones

Para las familias que cuentan con uno o dos días libres y un presupuesto ajustado, Viveros destacó que existen numerosas alternativas para disfrutar sin realizar grandes gastos.

Una de las opciones es realizar viajes de un día a ciudades cercanas como Areguá, Yaguarón, Piribebuy, Paraguarí, San Bernardino o Caacupé, donde se pueden combinar atractivos históricos, culturales, gastronómicos y naturales.

También mencionó que es posible visitar parques, miradores, museos y centros históricos con costos mínimos o incluso de manera gratuita.

“El turismo de cercanía permite vivir nuevas experiencias, apoyar a las comunidades locales y optimizar el presupuesto familiar”, resaltó.

Lugares gratuitos o de bajo costo para las familias

Entre las alternativas gratuitas o económicas para los vacacionistas mencionó la posibilidad de recorrer plazas, costaneras, parques nacionales y reservas naturales con acceso gratuito o tarifas accesibles.

Asimismo, recomendó visitar centros históricos, iglesias patrimoniales, museos, ferias de artesanía y mercados locales.

“Muchos municipios organizan espectáculos culturales, actividades recreativas y eventos abiertos al público durante el receso escolar, permitiendo disfrutar de experiencias de calidad sin necesidad de realizar una gran inversión”, agregó.

Promociones y descuentos durante las vacaciones

Sobre las promociones, descuentos o paquetes especiales impulsados junto con el sector privado, Viveros indicó que diversos establecimientos hoteleros, gastronómicos, operadores turísticos y prestadores de servicios ofrecen propuestas especiales durante las vacaciones de invierno.

“La Senatur trabaja de manera coordinada con el sector privado para difundir estas oportunidades y facilitar el acceso a experiencias turísticas para distintos públicos. Invitamos a la ciudadanía a consultar nuestras redes sociales y las de los prestadores habilitados, donde se publican las promociones vigentes”, manifestó.

Recomendaciones para viajes al interior

Para quienes tienen previsto trasladarse al interior del país durante el receso escolar, desde la Senatur recomendaron planificar el viaje con anticipación, verificar el estado de las rutas y las condiciones climáticas.

También aconsejaron reservar alojamiento cuando sea necesario y contratar servicios turísticos habilitados por la institución. Para consultar sobre agencias o prestadores registrados se encuentra disponible el sitio: https://registur.gov.py/

“Es importante respetar las normas de tránsito, cuidar el patrimonio natural y cultural de los destinos, consumir productos y servicios locales y seguir las indicaciones de las autoridades y prestadores turísticos para disfrutar de una experiencia segura y responsable”, subrayó Viveros.

Lea más: Más de 3.100.000 ingresos al país y son por turismo dos tercios de entrada de extranjeros

Movimiento turistico por vacaciones de invierno

Finalmente, respecto a las expectativas de movimiento turístico y el impacto económico que podrían generar estas vacaciones de invierno, señaló que este periodo representa una de las temporadas de mayor dinamismo para el turismo interno.

Indicó que esperan una importante movilización de visitantes hacia los diferentes destinos del país, beneficiando especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector turístico, como hoteles, restaurantes, transportistas, guías, artesanos y emprendedores locales.

“Más allá de las cifras, nuestro objetivo es seguir fortaleciendo el turismo interno como una herramienta de desarrollo económico, generación de empleo y valorización del patrimonio cultural y natural del Paraguay”, concluyó.