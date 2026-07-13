El Emalsa Gran Canaria ficha a la opuesta estadounidense Zyare Abdul

La jugadora llega a Gran Canaria procedente del LiigaPloki de la máxima categoría del voleibol finlandés, donde ha competido durante la última campaña.

Formada en el sistema universitario norteamericano, Abdul destaca por su capacidad ofensiva, potencia en ataque y versatilidad en la finalización de las acciones, asegura su nuevo club en un comunicado.

A lo largo de su trayectoria, la nueva jugadora del Emalsa Gran Canaria ha pasado por equipos como el Hofstra University, Towson University y el MÁV Előre Foxconn de Hungría, antes de incorporarse al voleibol finlandés.

El conjunto grancanario subraya que, con este fichaje, incorpora "una jugadora con experiencia internacional y capacidad para aportar puntos en ataque, reforzando así la plantilla de cara a una temporada en la que el equipo seguirá compitiendo al máximo nivel".