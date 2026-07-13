Lunes, 13 de julio de 2026

. Previa del Francia-España y actualidad de las otras dos selecciones semifinalistas, Inglaterra y Argentina.

- Atlanta (EE.UU). Símbolos de dos generaciones distintas, Lionel Messi y Jude Bellingham se cruzarán este miércoles en la semifinal del Mundial, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, unidos por su rol como motores de Argentina e Inglaterra, con un billete para la final en juego. Por Andrea Montolivo

- Redacción deportes. Francia, España, Inglaterra y Argentina jugarán los últimos partidos del Mundial 2026 con un nuevo balón que la FIFA ha denominado el Trionda Final. Por Claudia Aguilar Ramírez.

- Redacción deportes. Las semifinales de la edición 23 del Mundial pondrán frente a frente a selecciones de 4 países que en conjunto suman 7 títulos: Francia (1998 y 2018) contra España (2010) este martes en Dallas, e Inglaterra (1966) frente a Argentina (1978, 1986 y 2022) el miércoles en Atlanta. Por Hernán Bahos Ruiz

- Redacción deportes. Los entrenadores argentinos Sebastián Beccacece y Marcelo Bielsa, el medio colombiano Jáminton Campaz y los neerlandeses Crysencio Summerville, Justin Kluivert y Quinten Timber abandonaron el Mundial como los que más ataques recibieron por los flojos resultados de sus selecciones.

Barcelona/ Madrid. El Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid inician este lunes sus pretemporadas: el Barca abre el tercer capítulo de la 'era Flick'; en el club madidista echa a andar el nuevo proyecto capitaneado por José Mourinho y el Atleti de Diego Simeone lleva a cabo su primer entrenamiento sin los jugadores que disputan el Mundial,.

Cantal (Francia). El Tour de Francia vive este lunes en Cantal su primera jornada de descanso, tras una asfixiante primera semana marcada por las altas temperaturas, inéditas en la caravana de la carrera, y por el fuerte ritmo impuesto por el equipo UAE del líder, el esloveno Tadej Pogacar. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

Redacción Deportes. Sin Carlos Alcaraz en activo para alargar el pulso entre los dos dominadores en los tiempos recientes, Jannik Sinner ha asentado su dominio en el circuito con la conquista de su segundo Wimbledon consecutivo, su quinto título del Grand Slam, al cierre de una edición donde emergió Linda Noskova, la nueva referente de la escuela checa y campeona en el cuadro femenino en el All England Club. Por Santiago Aparicio.

- Tour de Francia (hasta 26) (FOTO). Jornada de descanso en Cantal. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA). Previa de la primera semifinal, Francia-España, que se juega el martes en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (EEUU).

. Previa del Francia-España y actualidad de las otras dos selecciones semifinalistas, Inglaterra y Argentina.

- Símbolos de dos generaciones distintas, Lionel Messi y Jude Bellingham se cruzan este miércoles en la semifinal del Mundial. Por Andrea Montolivo.

- Así es el Trionda Final, el balón de los últimos 4 partidos del Mundial. Por Claudia Aguilar Ramírez.

- Las semifinales de la edición 23 del Mundial pondrán frente a frente a selecciones de 4 países que en conjunto suman 7 títulos. . Por Hernán Bahos Ruiz.

- Insultos y amenazas, penas máximas por fallar un gol o decepcionar en la campaña .

- El Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid comienzan su pretemporada. (FOTO) (VÏDEO)

- Presentación del danés Morten Hjulmand como nuevo jugador del Atlético de Madrid (FOTO) (VÏDEO)

- Análisis del Gran Premio de Alemania. "Marc Márquez, el 'King of the Ring' lo vuelve a hacer y cada vez está más cerca del líder". Por Juan Antonio Lladós.

- Análisis del torneo de Wimbledon, en el que se impusieron la checa Linda Noskova y el italiano Jannik Sinner. Por Santiago Aparicio.

- Clasificaciones mundiales ATP y WTA tras el torneo de Wimbledon.

- Torneos ATP 250 sobre tierra de Bastad (Suecia) y Gstaad (Suiza) (hasta 19) y Umag (Croacia) (hasta 18)

- Torneos WTA 250 sobre tierra de Iasi (Rumanía) y Atenas (hasta 19).

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Redacción EFE Deportes