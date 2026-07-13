Tapia y Coello defienden título y Bea González busca la reconquista en Málaga (España)

Las mejores palas del mundo se citan esta semana en el pabellón José María Martín Carpena de la capital malagueña, casa habitual del Unicaja Baloncesto de la Liga ACB y sede por tercer año consecutivo de este cuarto torneo en suelo español del circuito mundial Premier Padel, cuya fase previa arrancó el pasado sábado.

Tras conquistar los últimos cuatro torneos, el vallisoletano Arturo Coello y el argentino Agustín Tapia defenderán también su título en el P1 de Málaga, mientras que la malacitana Bea González llega como vigente campeona, en esta ocasión formando pareja con la cacereña Paula Josemaría.

También buscará repetir la victoria en el Andalucía Málaga Premier la antigua pareja de González, la madrileña Claudia Fernández, quien disputará su último torneo con la portuguesa Sofia Araújo antes de formar dúo con la pamplonesa Martina Calvo a partir del P1 de Pretoria, previsto del 27 de julio al 2 de agosto en Sudáfrica.

El cuadro masculino, que cuenta con 48 parejas, está liderado por el dúo hispanoargentino formado por Coello y Tapia, que debutarán el miércoles frente a David Gala y Enzo Jensen o Víctor Ruiz y Mario Ortega.

Sus principales perseguidores, el argentino Fede Chingotto y el madrileño Ale Galán, iniciarán su camino ante Juani Rubini y Maxi Sánchez o Denis Perino y Facundo Domínguez, mientras que otra dupla de Argentina y España, la integrada por Leo Augsburger y el sevillano Juan Lebrón, se medirán con Santigosa/Sintes o Valenzuela/Martínez.

Esta disposición del cuadro abre la posibilidad de un enfrentamiento en semifinales entre Ale Galán y Juan Lebrón, antigua pareja dominadora de este deporte, que ya tuvieron sus disputas en la pista recientemente.

En el cuadro femenino, compuesto por 28 parejas, las cuatro primeras cabezas de serie debutarán directamente en los octavos de final, en tanto que la valenciana Tamara Icardo y la hispanoargentina Claudia Jensen, recientes campeonas del P2 de Burdeos (Francia), comenzarán su participación desde la primera ronda.

Bea González y Paula Josemaría iniciarán la competición el jueves ante la pareja formada por Talaván/Castelló o la ganadora del cuadro previo; y el dúo integrado por la bonaerense Delfi Brea y la menorquina Gemma Triay tendrá como rival a Lucía Martínez y Águeda Pérez o a Lorena Rufo y Victoria Iglesias.

Este torneo también supondrá el debut de nuevas parejas como Marina Guinart y Ale Alonso (séptimas cabezas de serie); Ale Salazar y Aranzazu Osoro; y Verónica Virseda junto a Jimena Velasco.