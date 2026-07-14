El rey de España llamó a De la Fuente para felicitar a la selección española

"Es un gran orgullo que nuestro rey nos llame y se preocupe y nos anime constantemente. Ser los artífices de la alegría de un país entregado en la calle, con una generación que tiene una actitud encomiable", dijo en la conferencia de prensa posterior a la semifinal.

"Vamos a disfrutarlo, queda el paso más difícil, hay que mejorar y en eso estamos", añadió.