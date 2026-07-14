Francia celebra en Madrid su fiesta nacional del 14 de julio con sabor a fútbol

La embajadora francesa en Madrid, Kareen Rispal, dio un discurso frente a invitados españoles y franceses, entre ellos los ministros españoles del Interior, Fernando Grande-Marlaska, e Igualdad, Ana Redondo, en el cual subrayó la relación entre Francia y España, al decir que son socios estratégicos y amigos.

"Europa necesita más que nunca unos Estados unidos", añadió.

Después de expresar el pésame por las víctimas del incendio actual de Los Gallardos (sur de España) y del atentado en Niza (sur de Francia) hace justo diez años, la embajadora abrió su discurso con guiños al partido de la noche.

El deporte puede poner de "manifiesto nuestras diferencias y dar pie al chovinismo o a manifestaciones de violencia", pero al final triunfan el respeto, la admiración y la alegría, sostuvo Rispal.

Al recordar el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea (UE), Rispal destacó que el bloque "debe ser más fuerte, más soberano y más innovador, y debe reforzar su defensa, su industria, sus tecnologías críticas y su seguridad económica".

El acto aspiraba a destacar que "Francia y España avanzan juntas" al poner énfasis en los diálogos políticos entre ambos países, la defensa de los derechos humanos, las relaciones económicas, los diálogos sobre la IA, los vínculos culturales, la cooperación en defensa y los intercambios educativos.

El discurso fue clausurado por el himno español, europeo y francés, cantado por la artista española Sheila Blanco.

Una vez pitado el inicio del partido, se olvidó la frase de la embajadora que decía que "los Pirineos no nos separan, sino que nos unen", y las aficiones de ambos países se pusieron a gritar y vibrar frente a las pantallas dispuestas para la ocasión.

El clamor español se despertó con los dos goles y el estrés se terminó al pitarse el final del partido, con los españoles, mayoritarios, celebrando la victoria y los franceses felicitando a sus vecinos.

El acto llegaba en un contexto convulso por el artículo que publicó el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy el pasado viernes, en el que señalaba que la selección francesa dispone de “una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

El texto desató la reacción del Ejecutivo francés, que acusó a Rajoy de racista y consideró sus afirmaciones inaceptables.

La embajada de Francia en Madrid también contestó a Rajoy en su cuenta X: "Sin querer entrar en una polémica, conviene recordar los hechos: Todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los 3 que nacieron en el exterior son franceses también".

Esta fiesta nacional francesa del 14 de julio será la última bajo la presidencia de Emmanuel Macron.

Se conmemora la toma de la Bastilla, una fortaleza militar con almacén de armas y cárcel donde el rey confinaba a muchos de sus oponentes, un acontecimiento clave de los inicios de la Revolución Francesa que representa la toma del poder por parte del pueblo frente a la tiranía de la monarquía de los Borbones.