Miércoles, 15 de julio de 2026

- Alicante. A sus 85 años, el italiano Giuliano Bevilacqua, autor de la icónica fotografía de la 'Mano de Dios' en el gol del argentino Diego Armando Maradona ante Inglaterra en el Mundial México 1986, buscará otra imagen inmortal este domingo en la final del Mundial en Nueva York, tal y como confesó en una entrevista con EFE. Por Pablo Verdú

Nevers (Francia). La undécima etapa del Tour conduce al pelotón, liderado con autoridad por el esloveno Tadej Pogacar, desde Vichy a Nevers a través de 161,3 kilómetros prácticamente llanos y favorables a los velocistas. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

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- Tour de Francia (hasta 26). 11ª etapa: Vichy-Nevers, de 161,3 kms. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Mundial 2026 Segunda semifinal: Inglaterra-Argentina (19.00 GMT), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia (EE.UU.)(FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA). Por Andrea Montolivo y Hugo Barcia

- Actualidad de las selecciones de España y Francia, que el martes disputaron la primera semifinal y ya preparan su último partido del Mundial. (FOTO)

- Alicante. A sus 85 años, el italiano Giuliano Bevilacqua, autor de la icónica fotografía de la 'Mano de Dios' en el gol del argentino Diego Armando Maradona ante Inglaterra en el Mundial México 1986, buscará otra imagen inmortal este domingo en la final del Mundial en Nueva York, tal y como confesó en una entrevista con EFE. Por Pablo Verdú. (Foto)

- Resultados de los partidos de vuelta de la primera ronda de clasificación de la Liga de Campeones.

- Resultados de los partidos de vuelta de la primera ronda de clasificación de la Liga Conferencia (y 16).

- El Campeonato Brasileño vuelve con los primeros partidos de la decimonovena jornada tras un mes de parón por el Mundial 2026

- Previa del Open Británico, que se juega de jueves a domingo en el Royal Birkdale Golf Club de Southport (Inglaterra).

- Torneos ATP 250 sobre tierra de Bastad (Suecia) y Gstaad (Suiza) (hasta 19) y Umag (Croacia) (hasta 18)

- Torneos WTA 250 sobre tierra de Iasi (Rumanía) y Atenas (hasta 19).

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Redacción EFE Deportes