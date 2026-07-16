Dani Vallejo cierra su participación en dobles

Dani Vallejo y Joshua Paris aspiraban acceder a las semifinales de Bastad, aunque tendrían por delante a los favoritos a ganar la competencia en dobles, el francés Theo Arribage y el portugués Francisco Magalhães Cabral, que terminaron imponiéndose por 2-6, 6-3 y 10-4.

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El duelo tuvo 1 hora con 11 minutos de duración. El primer set, en el que salieron airosos Vallejo y Paris tuvo 28’ de acción y el segundo 33. El súper tie break se liquidó en un “flash” (10 minuto), ya que es al mejor de 10 puntos.

El certamen en parejas arrancó desde los octavos de final, instancia en la que Vallejo y Paris derrotaron al chileno Alejandro Tabilo y al ecuatoriano Diego Hidalgo por 6-3 y 7-6 (4).

Ahora, la principal raqueta paraguaya de centra en la competencia individual, por la que este viernes lidiará con el italiano Stefano Travaglia, a las 06:00 de nuestro país, en la Cancha Central, por un lugar en semifinales.