Polideportivo
15 de julio de 2026 a la - 13:07

Los próximos rivales de Vallejo en Bastad

Si el saque funciona, el juego de Adolfo Daniel Vallejo Álvarez (28 de abril de 2004), fluye. Todo pasa por el servicio del paraguayo, de ascendente carrera.
Si el saque funciona, el juego de Adolfo Daniel Vallejo Álvarez (28 de abril de 2004), fluye. Todo pasa por el servicio del paraguayo, de ascendente carrera.Facebook

El torneo ATP 250 de Bastad (Suecia) le sienta bien al paraguayo Adolfo Daniel Vellejo, quien registra dos victorias en individuales y una en doble. En este material les presentamos sus próximos adversarios.

Por ABC Color

Este miércoles, Adolfo Daniel Vallejo (22 años) derrotó al neerlandés Botic van de Zandschulp (30) por 4-6, 6-3 y 7-6 (4), en la segunda ronda del ATP 250 de Bastad.

Lea más: Dani Vallejo avanza a cuartos de final en Suecia

En la primera, el mejor tenista paraguayo de la actualidad había superado al español Miguel Damas, en dos mangas, 6-3 y 6-3.

Este choque de mitad de semana, correspondiente a los octavos de final, fue claramente más complicado para Vallejo, que salió airoso en 2 horas con 57 minutos.

El viernes, el compatriota, ubicado en el puesto 71 del ránking ATP, medirá en cuartos al italiano Stefano Travaglia (34), quien ocupa la ubicación 150 y cuyo mejor posicionamiento fue 60, en febrero de 2021.

El italiano viene de vencer al cuarto preclasificado, el argentino Mariano Navone por 6-4 y 6-2.

En la competencia de dobles, Dani hace pareja con el británico Joshua Paris (30). Este jueves medirán al binomio siembra 1 del certamen, conformado por el francés Theo Arribage (25) y el portugués Francisco Magalhães Cabral (29). El duelo será el del primer turno de la Cancha 1, a las 07:10 de la mañana de Paraguay.