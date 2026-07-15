Los próximos rivales de Vallejo en Bastad

Este miércoles, Adolfo Daniel Vallejo (22 años) derrotó al neerlandés Botic van de Zandschulp (30) por 4-6, 6-3 y 7-6 (4), en la segunda ronda del ATP 250 de Bastad.
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En la primera, el mejor tenista paraguayo de la actualidad había superado al español Miguel Damas, en dos mangas, 6-3 y 6-3.
Este choque de mitad de semana, correspondiente a los octavos de final, fue claramente más complicado para Vallejo, que salió airoso en 2 horas con 57 minutos.
El viernes, el compatriota, ubicado en el puesto 71 del ránking ATP, medirá en cuartos al italiano Stefano Travaglia (34), quien ocupa la ubicación 150 y cuyo mejor posicionamiento fue 60, en febrero de 2021.
El italiano viene de vencer al cuarto preclasificado, el argentino Mariano Navone por 6-4 y 6-2.
En la competencia de dobles, Dani hace pareja con el británico Joshua Paris (30). Este jueves medirán al binomio siembra 1 del certamen, conformado por el francés Theo Arribage (25) y el portugués Francisco Magalhães Cabral (29). El duelo será el del primer turno de la Cancha 1, a las 07:10 de la mañana de Paraguay.