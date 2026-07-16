El Melilla español cierra su plantilla con el fichaje del brasileño Glauber Moreno

El jugador brasileño, de 23 años, 2,05 metros de estatura y 95 kilos de peso, militó la pasada campaña en el Cambrai galo, aunque desarrolló la mayor parte de su carrera en la Superliga de su país, donde defendió los colores de los clubes Montes Claros, Joinville y Funvic Natal.

El club melillense destacó del central su imponente físico, "su capacidad de intimidación en el bloqueo y su eficacia en el ataque por el centro de la red", cualidades que, a su juicio, le han convertido en uno de los jugadores brasileños "con mayor proyección en su posición".

La incorporación de Glauber Moreno responde a la necesidad de reforzar el centro de la red tras las salidas de Víctor Méndez y Daniel Macarro, aunque compartirá esa demarcación con el renovado Aurelio Rodríguez y Azddin Mimoun, que regresa a Melilla tras su paso por Soria.

Con este último fichaje, el Club Voleibol Melilla da por cerrada una plantilla diseñada para competir con garantías en la Superliga Masculina, con el objetivo de clasificarse para la Copa del Rey y afrontar también la competición europea.