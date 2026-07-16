Jueves, 16 de julio de 2026

. España se entrena a las 11.00 hora local (17.00 CET) en Melanie Lane Training Grounds (quince minutos abiertos a los medios)

- Nueva Jersey (EE.UU.). Luis de la Fuente afrontará este domingo la final más importante de su trayectoria como entrenador. Al frente de diferentes categorías dentro de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a la que llegó hace 13 años, ya ha vivido siete, con solo dos derrotas: los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la Liga de Naciones 2025.

- Barcelona. De Gerard Piqué, Carles Puyol, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Sergio Busquets o Pedro Rodríguez a Pau Cubarsí, Pedri González, Dani Olmo o Lamine Yamal: en la cima del mundo, desde Sudáfrica 2010 a la final del Mundial de 2026, el sello del Barcelona mantiene su ascendencia en el fútbol colectivo de la selección española, con el poder de los centrocampistas y del juego posicional frente al individualismo de las grandes estrellas.

- Atlanta (EE.UU). Al borde de las lágrimas después de anotar el gol que envió a Argentina a la final del Mundial, Lautaro Martínez recordó sus orígenes, la cultura del trabajo que le inculcó su familia y envió un beso a su madre, que durante la semifinal de la Albiceleste estaba trabajando. Por Andrea Montolivo

- Dallas (EE.UU). En el tramo del partido en el que algunos bajan los brazos y otros dan muestras de impotencia, siempre resurge Argentina, que llega a la final del domingo contra España gracias a los nueve goles que marcó a partir del minuto 75. Por Óscar González

- Nueva York. Human Rights Watch y la Sport & Rights Alliance presentan en Nueva York un informe sobre derechos humanos y el Mundial de fútbol de 2026, con críticas a la gestión de la FIFA y al impacto de las políticas estadounidenses sobre migrantes, aficionados y trabajadores (15.00).

- Montevideo. El maracanazo de Uruguay en el Mundial de 1950 no solo estuvo marcado por la alegría que los campeones tuvieron al alzar la copa, sino también por la tristeza que les generó el dolor de su rival, un Brasil al que le bastaba el empate, y que perdió ante su público por 1-2. Por Santiago Carbone

Jan Yunis (Gaza). Gaza acoge este juees el partido simbólico Palestina-España, la final del 'World Cup Simulation Project–Gaza 2026', una iniciativa organizada por el American Friends Service Committee (AFSC) junto a municipios y futbolistas locales para reivindicar el derecho de la población palestina a vivir y practicar deporte en libertad.

Chalon-Sur-Saône (Francia). Tres "tachuelas" marcan la duodécima etapa del 113 Tour de Francia, entre el circuito de velocidad de Nevers Magny-Cours y la ciudad de Chalon-Sur-Saône, a la que se llega con el esloveno Tadej Pogacar como líder sólido de la prueba. Por Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

Miami. Los Miami Heat presentan oficialmente este jueves a la estrella griega Giannis Antetokounmpo, elegido Mejor Jugador (MVP) de la NBA en 2019 y 2020, y que llegó traspasado desde los Milwaukee Bucks este verano (19.00).

Madrid. El duelo entre Quique Llopis y Asier Martínez en los 110 vallas y el 800 femenino con Lorea Ibarzabal, Rocío Arroyo y Daniela García Mitjans, que tiene como objetivo acercarse al récord nacional de Maite Zuñiga, se presentan como los grandes atractivos del Mitin de Madrid en Vallehermoso, de categoría plata continental de World Athletics. Por David Ramiro

Redacción deportes. La 154 edición del Abierto Británico comienza en el campo inglés de Royal Birkdale, donde, sin un claro favorito para alzar la Jarra de Clarete, se citan los mejores del mundo a la caza del último grande de la temporada, con seis españoles en liza y el estadounidense, Scottie Scheffler, número uno del mundo, como defensor de la corona.

Toronto (Canadá). Medio siglo después de su inauguración, los Juegos Olímpicos de Montreal siguen siendo una de las citas más contradictorias de la historia olímpica: la perfección de Nadia Comaneci convivió con el boicot contra el apartheid, la crisis de Taiwán y una factura que Canadá tardó tres décadas en cerrar. Por Julio César Rivas.

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- Reunión internacional de Madrid, de categoría oro World Athletics. Desde las 20.00 en el Estadio Vallehermoso.

- Previa del Gran Premio de Bélgica, 10ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa de viernes a domingo en el circuito de Spa-Francorhamps (FOTO) (INFOGRAFÍA)

- Los Miami Heat presentan oficialmente a Giannis Antetokounmpo, MVP de la NBA en 2019 y 2020, y que llegó traspasado desde los Milwaukee Bucks este verano (19.00). (FOTO) (VÍDEO)

- Tour de Francia (hasta 26). 12ª etapa (FOTO): Circuito de Nevers Magny-Cours-Vhalon-Sur-Saone, de 179,1 kms. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Nueva Jersey (EE.UU):. Una vez completadas las semifinales del Mundial, las selecciones de España y Argentina se preparan a partir de este jueves para la gran final del domingo en el en MetLife Stadium de Nueva Jersey. (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA)

. España se entrena a las 11.00 hora local (17.00 CET) en Melanie Lane Training Grounds (quince minutos abiertos a los medios)

- Nueva Jersey (EE.UU.). Luis de la Fuente afronta este domingo la final más importante de su trayectoria como entrenador. Ya ha vivido siete, con solo dos derrotas: los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la Liga de Naciones 2025. (FOTO)

- Barcelona. De Piqué, Puyol, Iniesta, Xavi, Busquets o Pedro Rodríguez a Cubarsí, Pedri, Olmo o Lamine Yamal: desde Sudáfrica 2010 a la final del Mundial de 2026, el sello del Barcelona mantiene su ascendencia en el fútbol colectivo de la selección española. (FOTO)

- Lautaro Martínez, lucha y gol. Por Andrea Montolivo (FOTO)

- La ‘Scaloneta’ nunca se rinde. Por Óscar González (FOTO) .

- Nueva York. Human Rights Watch y la Sport & Rights Alliance presentan en Nueva York un informe sobre derechos humanos y el Mundial de fútbol de 2026, con críticas a la gestión de la FIFA y al impacto de las políticas estadounidenses sobre migrantes, aficionados y trabajadores (15.00).

- Montevideo. El maracanazo de Uruguay en el Mundial de 1950 no solo estuvo marcado por la alegría que los campeones tuvieron al alzar la copa, sino también por la tristeza que les generó el dolor de su rival, Brasil. Por Santiago Carbone.

- Nueva York. Último día de la subasta en Sotheby’s de la camiseta que Pelé vistió en la final del Mundial de Suecia 1958, una pieza histórica del fútbol mundial cuyo valor estimado supera los seis millones de dólares. (FOTO)(VÍDEO)

- Entrenamiento del Barcelona. Ciudad Deportiva Joan Gamper, 9.30. (VÍDEO)

. El delantero alemán Karim Adeyemi pasa este jueves la revisión médica antes de firmar por el Barcelona.

- El Real Madrid se entrena a puerta cerrada en su ciudad deportiva a partir de las 10.00 horas.

- El jugador de la Real Sociedad, Ander Barrenetxea, comparece en rueda de prensa (13.30).

- Rueda de prensa de los nuevos jugadores del Real Mallorca Adrián Fuentes, Arnau Puigmal, Aboubaka Soumahoro y Zito Luvumbo (13.00).

- El Atlético de Madrid celebra su tradicional cena de pretemporada en Segovia. El presidente del club, Enrique Cerezo, atiende a los periodistas (20.30).

- Rueda de prensa de presentación de Oleksandr Pyshchur como nuevo jugador del Girona. Estadio de Montilivi, 13.00.

- La Unión Deportiva Las Palmas presenta al centrocampista cántabro Sergio Ruiz, que regresa al club donde ya militó entre 2020 y 2022 (10.00).

- Resultados de los partidos de vuelta de la primera ronda de clasificación de la Liga Europa y la Liga Conferencia.

- Open Británico, en el Royal Birkdale Golf Club de Southport (Inglaterra) (hasta 19)(FOTO).

- Toronto (Canadá). Medio siglo después de su inauguración, los Juegos Olímpicos de Montreal siguen siendo una de las citas más contradictorias de la historia olímpica. Por Julio César Rivas. (FOTO)

- Torneos ATP 250 sobre tierra de Bastad (Suecia) y Gstaad (Suiza) (hasta 19) y Umag (Croacia) (hasta 18)

- Torneos WTA 250 sobre tierra de Iasi (Rumanía) y Atenas (hasta 19).

- Superfinal de la Copa del Mundo femenina, en Sydney (Australia) (hasta 26). Informaciones previas.

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Redacción EFE Deportes