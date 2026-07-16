Viernes, 17 de julio de 2026

. Entrenamientos de las dos finalistas. Por la tarde, rueda de prensa de los dos seleccionadores y los capitanes en el Javits Center de Nueva York a las 17.30 hora local (23.00 CET, 21.00 GMT)

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Infografía)

- Previa del partido por el tercer puesto: Francia-Inglaterra (Infografía)

Belfort (Francia). El esloveno Tadej Pogacar defiende una jornada más el maillot de líder en la 13ª etapa del Tour, entre Dole y Blefort, de 205,8 kilómetros y con un puerto de primera categoría, el Ballon de Alsacia, a 30 kilómetros de la meta. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

Redacción deportes. Con los entrenamientos del Gran Premio de Bélgica, en el histórico circuito de Spa-Francorchamps, da comienzo la décima de prueba del Mundial de F1 con el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) destacado al frente de la clasificación.

Redacción deportes. El Abierto Británico, el último grande de la temporada que se disputa en el campo inglés de Royal Birkdale, celebra la segunda jornada sin grandes diferencias en la cabeza y con el estadounidense Scottie Scheffler, número uno del mundo, bien situado en su objetivo de avanzar hacia su segundo título consecutivo

La Paz. Mujeres bolivianas y extranjeras decidieron superar toda limitación física para participar en el Primer Campamento Sudamericano de Fútbol Femenino para Amputadas, que se desarrolla en la ciudad boliviana de Santa Cruz con la intención de instituir esta disciplina en el país andino y conformar una selección de la categoría con miras al Mundial de 2027.

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- Entrenamientos libres 1 (11:30-12:30 GMT) y 2 (15.00-16.00 GMT) del Gran Premio de Bélgica, 10ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el circuito de Spa-Francorhamps. (FOTO)

- Rally de Estonia, 9ª prueba del Mundial (hasta 19). Siete tramos, el último a las 16.35 GMT.

- Tour de Francia (hasta 26)(FOTO). 13ª etapa: Dole-Blefort, 205,8 kms. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Nueva Jersey (EE.UU). Las selecciones de España y Argentina velan armas ante su partido más importante, la finalísima del Mundial 2026, un duelo muy igualado entre los campeones de Europa y América, que volveran a verse las caras en una Copa del Mundo seis décadas después. (FOTO) (VÍDEO)

. Las dos finalistas se entrenan a dos días de la gran final y por la tarde, rueda de prensa de los dos seleccionadores y los capitanes de los finalistas en el Javits Center de Nueva York a las 17.30 (23.00 CET, 21.00 GMT)

- Mundial 2026. Previa del partido por el tercer puesto, Francia-Inglaterra, que se disputa el sábado en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida (EE.UU.).(FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA).

- Open Británico, en el Royal Birkdale Golf Club de Southport (Inglaterra) (hasta 19)(FOTO)

- Torneos ATP 250 sobre tierra de Bastad (Suecia) y Gstaad (Suiza) (hasta 19) y Umag (Croacia) (hasta 18)

- Torneos WTA 250 sobre tierra de Iasi (Rumanía) y Atenas (hasta 19).

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Redacción EFE Deportes