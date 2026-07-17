Rahm recibe una amonestación por lanzar el palo contra la hierba tras una mala salida

"Me lo esperaba. Casi prefiero haberlo reservado para algo que mereciera un poco más la pena que ese golpe. En cuanto lo he hecho me he dado cuenta y sabía que me iban a dar uno", se sinceró Rahm en declaraciones a los medios tras revelar que el árbitro de su partida le comunicó el 'warning' en el hoyo 17.

Rahm achacó su enfado a algunos golpes malos en hoyos anteriores, aunque al término de su ronda, concluyó a cuatro golpes del líder, el australiano Lucas Herbert, por lo que mantiene sus opciones de ganar su primer Abierto Británico.

Según el golfista vasco, también hubieran merecido una amonestación algunos participantes en el último 'major' de la temporada por "el juego lento".

Rahm se mostró satisfecho con su rendimiento en la segunda vuelta: "Un buen día de resultados, un poco más incómodo que ayer, pero he conseguido hacer el resultado (...) Una pera no meter algún 'putt' más corto. Es algo muy positivo el saber que puedo jugar mejor y aún así, estoy confiado", lamentó.

El segundo español en la general es el madrileño Eugenio Chacarra, quien acabó con el par, como el día anterior, lo que le dejó un sabor agridulce.

“Una pena no haber jugado como ayer. Los nervios iban a venir. Los viernes nunca son fáciles, pero contento con la lucha. No tengo todavía la experiencia y me falta coger un poco de rodaje”, se excusó Chacarra, debutante en el torneo británico.

También pasó el corte el castellonense Josele Ballester de forma épica con un 'eagle' y un 'birdie' en los dos últimos hoyos para acabar con +1, justo en el límite de la criba.

"He sentido bastante liberación. Tengo que aprender a no dejarme tanto trabajo para el final. Si consigo estar más a menudo en el estado mental que estoy cuando la situación es límite puedo hacer grandes cosas (...) Son memorias que voy a tener para futuros momentos que me van a venir bien seguro", evaluó Ballester su sobresaliente final.

Se despidieron del torneo al no superar el corte los otros tres españoles: Ángel Ayora, David Puig y el amateur Alejandro de Castro.

"Contento no diría, pero lo estaré porque he ido con dos pelotas, por así decirlo, y no ha sido por haber estado nervioso o que la situación me haya comido. Me va a motivar más para ir con más ganas a los últimos torneos de la temporada", esgrimió Ayora al resumir su rendimiento en su primer Abierto Británico.