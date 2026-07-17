Sábado, 18 de julio de 2026

- Nueva York. Previa de la final España-Argentina y actualidad de los dos finalistas. La selección española se entrena en el Melanie Lane Training Grounds a las 11.00 hora local (15.00 GMT, 17.00 CET) mientras que Argentina se ejercitará a partir de las 10.00 en los campos de entrenamiento del Red Bull NY (14.00 GMT, 16.00 CET)

- Nueva York. Con tan solo 19 años, el barcelonista Pau Cubarsí, uno de los jugadores más destacados de la selección española en el Mundial de fútbol, afronta este domingo la final del torneo frente a Argentina con la confianza en que el trabajo desarrollado en las últimas semanas dé sus frutos y permita al equipo que entrena Luis de la Fuente lograr su segundo título, según explicó en una entrevista con EFE. Por Óscar Maya

- Buenos Aires. La final ante España puede marcar el cierre del recorrido mundialista de varios referentes de la selección argentina, una generación que conquistó el título en Catar 2022 y ha sido clave en este Mundial, y que aspira a despedirse con un último gran logro.

- Buenos Aires. El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, afronta la final ante España con la posibilidad de romper un maleficio histórico y convertirse en el segundo técnico de la historia y el primero en casi un siglo en conquistar dos copas del mundo.

- Buenos Aires. La final del Mundial entre Argentina y España despierta sentimientos encontrados entre miles de descendientes de españoles residentes en el país suramericano, que viven el partido divididos entre la tierra de sus ancestros y la selección con la que crecieron.

- Moscú ."En el mundo hay pocos futbolistas que jueguen de 10 como Dani Olmo", asegura a EFE el técnico catalán Franc Artiga, que entrenó al internacional español en La Masía y que actualmente dirige al Rubín Kazán, de la Primera División rusa. Por Ignacio Ortega

Le Markstein (Francia). El Tour vive una de sus etapas más atractivas de su 113 edición entre Mulhouse y Le Markstein, de 155,3 kilómetros. El pelotón se enfrenta a tres puertos de primera y uno de segunda, entre ellos la subida al Haag, un camino forestal acondicionado como vía ciclista, de 11,2 kilómetros con un desnivel del 7,3 %. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

Redacción deportes. Entrenamientos libres 3 (10:30-11:30 GMT) y sesión de clasificación (14:00-15:00 GMT) del Gran Premio de Bélgica, 10ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el circuito de Spa-Francorhamps.

Redacción deportes. El jugador australiano Lucas Herbert defiende este sábado el liderato en la tercera vuelta del Abierto Británico de golf después de que igualara la ronda más baja en la historia de los ‘majors’ con una tarjeta de 62 golpes, como también hizo el estadounidense Sam Burns, otro de los aspirantes a la victoria en el último grande de la temporada

Redacción deportes. El británico Josh Kerr busca este sábado el récord del mundo de la milla, en posesión de Hicham El Guerrouj hace 27 años, en la Liga Diamante de Londres, en lo que supondrá el regreso a la capital británica tras ocho años de ausencia del sueco Armand Duplantis, icono global del salto con pértiga.

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- Entrenamientos libres 3 (10:30-11:30 GMT) y sesión de clasificación (14:00-15:00 GMT) del Gran Premio de Bélgica, 10ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el circuito de Spa-Francorhamps. (FOTO) ARH

- Rally de Estonia, 9ª prueba del Mundial (hasta 19). Nueve tramos, el último a las 17.35 GMT.

- Previa de la duodécima carrera de la IndyCar: Gran Premio de Nashville (Tennessee)

- Tour de Francia (hasta 26)(FOTO). 14ª etapa: Mulhouse-Le Markstein-Fellering, de 155,3 kms. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Mundial 2026. Partido por el tercer puesto: Francia-Inglaterra (23.00 CET/21.00 GMT), en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida (EE.UU.) (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA)

. Previa de la final, España-Argentina, que se juega el domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (EE.UU.). La selección española se entrena en el Melanie Lane Training Grounds a las 11.00 hora local (15.00 GMT, 17.00 CET) mientras que Argentina se ejercitará a partir de las 10.00 en los campos de entrenamiento del Red Bull NY (14.00 GMT, 16.00 CET)(FOTO)(VÍDEO)

- Nueva York. Con tan solo 19 años, el barcelonista Pau Cubarsí, uno de los jugadores más destacados de la selección española en el Mundial de fútbol, afronta este domingo la final del torneo frente a Argentina con la confianza en que el trabajo desarrollado en las últimas semanas dé sus frutos y permita al equipo que entrena Luis de la Fuente lograr su segundo título, según explicó en una entrevista con EFE. Por Óscar Maya

- Open Británico, en el Royal Birkdale Golf Club de Southport (Inglaterra) (hasta 19).

- Torneos ATP 250 sobre tierra de Bastad (Suecia) y Gstaad (Suiza) (hasta 19) y Umag (Croacia) (hasta 18)

- Torneos WTA 250 sobre tierra de Iasi (Rumanía) y Atenas (hasta 19).

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Redacción EFE Deportes