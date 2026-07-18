DeChambeau, “decepcionado” y en contra de la sanción de dos golpes: “Esto me enciende”

“Obviamente, decepcionado con el fallo. No estoy de acuerdo con él, pero así son las cosas. Esto me enciende. Al fin de semana. Vamos a por ello”, dijo este sábado en su cuenta de X DeChambeau, quien afrontará la tercera ronda del último ‘major’ de la temporada con -5, en quinta posición empatado y a tres golpes del líder, el australiano Lucas Herbert.

Al término de la segunda vuelta, con el golfista californiano segundo con -7, Graint Moir, el árbitro del Royal and Ancient (R&A), organizador del torneo, comunicó la penalización de dos golpes al adjudicarle un triple 'bogey' en el hoyo 5, en vez de un 'bogey', tras revisar las imágenes.

Según el oficial, DeChambeau despejó en cierto modo la zona de maleza donde cayó la bola tras su golpe de salida y aunque no lo hizo de forma deliberada, el reglamento establece una penalización para esa acción.

DeChambeau, de 32 años y ganador del Abierto de Estados Unidos en 2020 y 2024, es uno de los jugadores más mediáticos del circuito mundial

El jugador estadounidense ocupa el puesto 37 en la clasificación mundial y milita en LIV, la liga saudí, donde esta temporada ha ganado los torneos de Sudáfrica y Singapur.