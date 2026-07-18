Kelly Doualla establece con 11.14 un nuevo récord europeo sub-18 de 100 metros

Doualla, de 16 años, rebajó en siete centésimas la plusmarca europea que ya poseía desde hace un año en Skopje (Macedonia), donde ganó el oro en el Festival Olímpico de la Juventud Europea.

La griega Apostolia Antonatou se adjudicó la plata con un récord nacional sub-18 de 11.46, mientras que la británica Celine Obinna-Alo se llevó el bronce con 11.50.

"Estoy muy satisfecha. Estos fueron los 100 metros más largos que he corrido en mi vida. Gané por mi familia, por mis amigos, por toda Italia. No sentí ninguna presión. Estoy orgullosa de mí misma, de mi equipo y de mi entrenador. Ellos me hacen muy fuerte", dijo Doualla, al término de la prueba.