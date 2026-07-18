Sábado, 18 de julio de 2026

- Nueva York. España y Argentina cruzan su destino el domingo, en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey, en busca de una corona mundial que consagre a La Roja, y con ella a Lamine Yamal, o despida con los máximos honores a Leo Messi, que jugará su último partido en una Copa del Mundo. Por Oscar González.

- Nueva York. Actualidad de los dos finalistas. La selección española se entrena en el Melanie Lane Training Grounds a las 11.00 hora local (15.00 GMT, 17.00 CET) mientras que Argentina se ejercitará a partir de las 10.00 en los campos de entrenamiento del Red Bull NY (14.00 GMT, 16.00 CET)

- Nueva York. Con tan solo 19 años, el barcelonista Pau Cubarsí, uno de los jugadores más destacados de la selección española en el Mundial de fútbol, afronta este domingo la final del torneo frente a Argentina con la confianza en que el trabajo desarrollado en las últimas semanas dé sus frutos y permita al equipo que entrena Luis de la Fuente lograr su segundo título, según explicó en una entrevista con EFE. Por Óscar Maya

- Buenos Aires. La final ante España puede marcar el cierre del recorrido mundialista de varios referentes de la selección argentina, una generación que conquistó el título en Catar 2022 y ha sido clave en este Mundial, y que aspira a despedirse con un último gran logro.

- Nueva York. Julián Álvarez llega al último partido del Mundial con un papel distinto, en un Mundial extraño, en el que no ha brillado como hace cuatro años en Catar, pero se ha convertido en un jugador imprescindible para el técnico argentino Lionel Scaloni, todo ello mientras sigue pendiente de un futuro incierto en su club, el Atlético de Madrid. Por Óscar González.

- Buenos Aires. La final ante España puede marcar el cierre del recorrido mundialista de varios referentes de la selección argentina, una generación que conquistó el título en Catar 2022 y ha sido clave en este Mundial, y que aspira a despedirse con un último gran logro.

- Buenos Aires. El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, afronta la final ante España con la posibilidad de romper un maleficio histórico y convertirse en el segundo técnico de la historia y el primero en casi un siglo en conquistar dos copas del mundo.

- Buenos Aires. La final del Mundial entre Argentina y España despierta sentimientos encontrados entre miles de descendientes de españoles residentes en el país suramericano, que viven el partido divididos entre la tierra de sus ancestros y la selección con la que crecieron.

- Nueva York. De Lautaro Martínez a Julián Álvarez en la delantera y de Facundo Medina a Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo, con Leo Messi como pieza intocable, así Lionel Scaloni cambió el once de su Argentina en el camino hacia la final del Mundial de este domingo ante España. Por Andrea Montolivo

- Buenos Aíres. Unos 50.000 argentinos viajaron a los Estados Unidos para seguir a su selección en las distintas instancias del Mundial 2026, una experiencia que tendrá su broche de oro este domingo con la gran final ante España y que habría implicado gastos de los viajeros por unos 500 millones de dólares.

- Redacción Deportes. El trofeo deportivo más valioso del planeta es una joya de 6,175 kilogramos de oro de 18 quilates cuyo valor, según la tasa del metal, oscila entre 250.000 y 300.000 dólares. Por Hernán Bahos Ruiz.

- Moscú ."En el mundo hay pocos futbolistas que jueguen de 10 como Dani Olmo", asegura a EFE el técnico catalán Franc Artiga, que entrenó al internacional español en La Masía y que actualmente dirige al Rubín Kazán, de la Primera División rusa. Por Ignacio Ortega

Le Markstein (Francia). El Tour vive una de sus etapas más atractivas de su 113 edición entre Mulhouse y Le Markstein, de 155,3 kilómetros. El pelotón se enfrenta a tres puertos de primera y uno de segunda, entre ellos la subida al Haag, un camino forestal acondicionado como vía ciclista, de 11,2 kilómetros con un desnivel del 7,3 %. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

Redacción deportes. Entrenamientos libres 3 (10:30-11:30 GMT) y sesión de clasificación (14:00-15:00 GMT) del Gran Premio de Bélgica, 10ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el circuito de Spa-Francorhamps.

Redacción deportes. El jugador australiano Lucas Herbert defiende este sábado el liderato en la tercera vuelta del Abierto Británico de golf después de que igualara la ronda más baja en la historia de los ‘majors’ con una tarjeta de 62 golpes, como también hizo el estadounidense Sam Burns, otro de los aspirantes a la victoria en el último grande de la temporada

Redacción deportes. El británico Josh Kerr busca este sábado el récord del mundo de la milla, en posesión de Hicham El Guerrouj hace 27 años, en la Liga Diamante de Londres, en lo que supondrá el regreso a la capital británica tras ocho años de ausencia del sueco Armand Duplantis, icono global del salto con pértiga.

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- Entrenamientos libres 3 (10:30-11:30 GMT) y sesión de clasificación (14:00-15:00 GMT) del Gran Premio de Bélgica, 10ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el circuito de Spa-Francorhamps. (Foto)

- Rally de Estonia, 9ª prueba del Mundial (hasta 19). Nueve tramos, el último a las 17.35 GMT.

- Previa de la duodécima carrera de la IndyCar: Gran Premio de Nashville (Tennessee)

- Tour de Francia (hasta 26)(FOTO). 14ª etapa: Mulhouse-Le Markstein-Fellering, de 155,3 kms. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Mundial 2026. Partido por el tercer puesto: Francia-Inglaterra (23.00 CET/21.00 GMT), en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida (EE.UU.) (Foto) (Vídeo) (Infografía)

. Previa de la final, España-Argentina, que se juega el domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (EE.UU.). La selección española se entrena en el Melanie Lane Training Grounds a las 11.00 hora local (15.00 GMT, 17.00 CET) mientras que Argentina se ejercitará a partir de las 10.00 en los campos de entrenamiento del Red Bull NY (14.00 GMT, 16.00 CET)(FOTO)(VÍDEO)

- Nueva York. Con tan solo 19 años, el barcelonista Pau Cubarsí, uno de los jugadores más destacados de la selección española en el Mundial de fútbol, afronta este domingo la final del torneo frente a Argentina con la confianza en que el trabajo desarrollado en las últimas semanas dé sus frutos y permita al equipo que entrena Luis de la Fuente lograr su segundo título, según explicó en una entrevista con EFE. Por Óscar Maya.

- Nueva York. Julián Álvarez llega al último partido del Mundial con un papel distinto, en un Mundial extraño, en el que no ha brillado como hace cuatro años en Catar. Por Óscar González. (Foto)

- Buenos Aires. La final ante España puede marcar el cierre del recorrido mundialista de varios referentes de la selección argentina, una generación que conquistó el título en Catar 2022. (Foto)

- Buenos Aires. El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, afronta la final ante España con la posibilidad de romper un maleficio histórico y convertirse en el segundo técnico de la historia y el primero en casi un siglo en conquistar dos copas del mundo. (Foto)

- Buenos Aires. La final del Mundial entre Argentina y España despierta sentimientos encontrados entre miles de descendientes de españoles residentes en el país suramericano, que viven el partido divididos entre la tierra de sus ancestros y la selección con la que crecieron. (Foto) (Vídeo)

- Redacción deportes. La intervención directa en sanciones disciplinarias de figuras, las pausas introducidas a cada uno de los 104 partidos y el calvario logístico vivido por delegaciones destacan entre las controversias de un Mundial que ha superado registros y expectativas. Por Hernán Bahos Ruiz. (Foto)

- Nueva York. De Lautaro Martínez a Julián Álvarez en la delantera y de Facundo Medina a Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo, con Leo Messi como pieza intocable, así Lionel Scaloni cambió el once de su Argentina en el camino hacia la final del Mundial de este domingo ante España. Por Andrea Montolivo. (Foto)

- Unos 50.000 argentinos viajaron a los Estados Unidos para seguir a su selección en las distintas instancias del Mundial 2026, una experiencia que tendrá su broche de oro este domingo.(Foto)

- Redacción Deportes. El trofeo deportivo más valioso del planeta es una joya de 6,175 kilogramos de oro de 18 quilates cuyo valor, según la tasa del metal, oscila entre 250.000 y 300.000 dólares. Por Hernán Bahos Ruiz. (Foto)

- Moscú. "En el mundo hay pocos futbolistas que jueguen de 10 como Dani Olmo", asegura a EFE el técnico catalán Franc Artiga, que entrenó al internacional español y que dirige al Rubín Kazán, de la Primera División rusa. Por Ignacio Ortega.

- Open Británico, en el Royal Birkdale Golf Club de Southport (Inglaterra) (hasta 19).

- Copa de Naciones. Tercera jornada: Estados Unidos-España, en Raleigh (EE.UU.) (01:30 CET del domingo 19).

- Nations Championship. La selección argentina de rugby, más conocida como los 'Pumas', recibe este sábado a Inglaterra en la ciudad de Santiago del Estero por la tercera fecha del nuevo Nations Championship.

- Torneos ATP 250 sobre tierra de Bastad (Suecia) y Gstaad (Suiza) (hasta 19) y Umag (Croacia) (hasta 18)

- Torneos WTA 250 sobre tierra de Iasi (Rumanía) y Atenas (hasta 19).

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Redacción EFE Deportes