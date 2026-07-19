Polideportivo
19 de julio de 2026 a la - 14:10

Ayuso: "Estoy decepcionado, pero aun queda una semana"

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Plateau de Solaison (Francia), 19 jul (EFE).- El español Juan Ayuso se mostró "decepcionado" tras haber perdido 2 minutos en la décimo quinta etapa del Tour de Francia, pero aseguró que aun queda una semana por delante para poder recuperar.

Por EFE

"Es un poco decepcionante, intenté seguir al principio la primera arrancada y lo pagué en el último kilómetro y medio o dos. Lo hice muy mal. Estoy un poco decepcionado, pero queda una semana y hay que seguir", indicó el ciclista del Lidl.

Ayuso se mostró confiado en poder recuperar en lo que queda de Tour de Francia: "Queda una semana, tengo que enfocarme en mi mismo. NO ha sido el mejor día, pero tenemos que seguir".

El español es ahora sexto de la general a 7.28 del líder, el esloveno Tadej Pogacar, y a 1.30 del tercer puesto, que ocupa el mexicano Isaac del Toro.