Ayuso: "Estoy decepcionado, pero aun queda una semana"

"Es un poco decepcionante, intenté seguir al principio la primera arrancada y lo pagué en el último kilómetro y medio o dos. Lo hice muy mal. Estoy un poco decepcionado, pero queda una semana y hay que seguir", indicó el ciclista del Lidl.

Ayuso se mostró confiado en poder recuperar en lo que queda de Tour de Francia: "Queda una semana, tengo que enfocarme en mi mismo. NO ha sido el mejor día, pero tenemos que seguir".

El español es ahora sexto de la general a 7.28 del líder, el esloveno Tadej Pogacar, y a 1.30 del tercer puesto, que ocupa el mexicano Isaac del Toro.