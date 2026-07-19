Dani Vallejo pasa de Suecia a Austria

Este lunes será publicado el nuevo escalafón de la Asociación de Tenistas Profesiones (ATP). Gracias a su gran actuación en el torneo de Bastad (Suecia), en el que llegó a semifinales, Adolfo Daniel Vallejo logrará su mejor ránking en su ascendente carrera.

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“Gracias Nordea Open. Me voy feliz de poder competir de igual a igual contra un gran jugador”, posteó el compatriota luego de su caída contra el ítalo-argentino Luciano Darderi, que este domingo perdió en la final contra el ruso Andrey Rublev en dos mangas.

Vallejo anunció que en la semana jugará el Open de Kitzbühel, en Austria, que se iniciará mañana y se extenderá hasta el sábado 25, sobre la superficie de tierra batida.

Los cabezas de serie del certamen son Aleksandr Búblik (Kazajistán), Valentín Vacherot (Mónaco), Arthur Rinderknech (Francia), Tomás Martín Etcheverry (Argentina), Ignacio Buse (Perú), Jan-Lennard Struff (Alemania), Raphaël Collignon (Bélgica) y Juan Manuel Cerúndolo (Argentina).

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En el ránking virtual ATP, Daniel Vallejo ocupa el puesto 63, escalando ocho lugares con relación a la posición que ocupaba en la anterior divulgación. Su mejor clasificación había sido 70 (18 de mayo de 2026).

El rival de Dani en la primera ronda en Kitzbühel surgirá de la clasificación.