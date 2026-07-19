Descanso antes de la traca final

Esta comenzará el martes con una contrarreloj a orillas del lago Lemman, incluido el ascenso a un puerto de segunda, antes de afrontar una etapa de transición.

Luego llegarán tres grandes etapas alpinas, incluidos dos finales en el Alpe d'Huez, el último el próximo sábado en la que el director de la carrera, Christian Prudhomme, define como la etapa más dura de la historia.

Terreno suficiente para dirimir un Tour que parece dominado por el esloveno Tadej Pogacar, pero en el que quedan por definir sus dos acompañantes en el podio final.