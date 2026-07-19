Polideportivo
19 de julio de 2026 a la - 14:35

Descanso antes de la traca final

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Plateau de Solaison (Francia), 19 jul (EFE).- El pelotón del Tour de Francia disfrutará de la segunda etapa de descanso en las faldas alpinas, macizo que albergará la traca final de la carrera.

Por EFE

Esta comenzará el martes con una contrarreloj a orillas del lago Lemman, incluido el ascenso a un puerto de segunda, antes de afrontar una etapa de transición.

Luego llegarán tres grandes etapas alpinas, incluidos dos finales en el Alpe d'Huez, el último el próximo sábado en la que el director de la carrera, Christian Prudhomme, define como la etapa más dura de la historia.

Terreno suficiente para dirimir un Tour que parece dominado por el esloveno Tadej Pogacar, pero en el que quedan por definir sus dos acompañantes en el podio final.