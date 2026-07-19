El colombiano Nico Echavarría cierra el Abierto Británico con una jornada fatídica

Echavarría, de 31 años y 52 en la clasificación mundial, afrontó la última ronda con -3, en vigésima posición, lo que le permitía soñar con hacer su mejor clasificación en los ocho 'majors' disputados, pero no estuvo acertado y acabó en la parte trasera de la tabla.

El último recorrido en el campo inglés de Royal Birkdale, al norte de Liverpool, lo terminó con cinco 'bogeys' y un doble 'bogey' en el 17, para concluir en la clasificación con un total de +4.

Fue la segunda participación del golfista antioqueño en el último 'major' de la temporada, después de que en su estreno el pasado año no pasara el corte.

Echavarría es el único latinoamericano que completó el último 'major' de la temporada después de que no pasaran el corte el chileno Joaquín Niemann y el amateur argentino Mateo Pulcini.