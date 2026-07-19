España cae ante los EE.UU en el último encuentro de la primera vuelta de la Nations Cup

Los Leones ha realizado una gira por Canadá y los Estados Unidos con un empate a 42 ante Canadá en el primer partido y una victoria ante Tonga por 31-12 en una competición que disputan las selecciones de segundo nivel de World Rugby, la federación internacional, y que en otoño celebrará su segunda vuelta.

Según informa la Federación Española en un comunicado, el encuentro suponía el séptimo enfrentamiento de la historia entre ambas selecciones. Estados Unidos amplía así su dominio histórico con seis victorias, mientras que España mantiene como único precedente favorable el triunfo conseguido el año pasado en Charlotte.

Estados Unidos, tal y como había vaticinado el seleccionador nacional, el argentino Pablo Bouza, planteó un partido muy basado en el juego al pie y la presión territorial.

Los americanos golpearon primero con un ensayo de Mitch Wilson, transformado para establecer el 7-0 en el minuto 11. La reacción española fue inmediata y apenas dos minutos después Tani Bay firmó una brillante acción individual para igualar el marcador con la transformación de Gonzalo López Bontempo.

Los locales recuperaron la iniciativa en el minuto 18 gracias al ensayo de Paddy Ryan, también convertido, y volvieron a abrir distancia. España, sin embargo, volvió a demostrar personalidad y capacidad de respuesta. Jaime Manteca culminó una buena acción colectiva para apoyar el segundo ensayo de los Leones, el primero del jugador con la camiseta absoluta de XV, y reducir diferencias antes de que Julian Roberts volviera a golpear para los estadounidenses, que se marcharon al descanso con ventaja de 19-12.

Tras el paso por los vestuarios llegó uno de los mejores momentos del conjunto español.

Martiniano Cian protagonizó una extraordinaria acción individual para posar el oval en el minuto 48 y Gonzalo López transformó para igualar el choque. El propio apertura completó la remontada doce minutos después con un golpe de castigo que colocaba por primera vez a los Leones por delante (19-22).

Cuando España parecía tener el encuentro bajo control, Estados Unidos volvió a imponer su eficacia. Perry Mayo encontró el camino del ensayo en el minuto 66 y la transformación devolvió la ventaja a los locales. Ya en el tramo final, un golpe de castigo convertido por Luke Carty cerró el marcador definitivo de 29-22.