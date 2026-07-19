Polideportivo
19 de julio de 2026 a la - 16:35

Lunes, 20 de julio de 2026

Imagen sin descripción

Madrid/Buenos Aires. Las calles de Madrid o Buenos Aires, en función de quien gane la final del Mundial de fútbol, se vestirán este lunes de fiesta para recibir a la nueva campeona del mundo en una jornada en la que continuarán las reacciones al partido disputado entre ambas selecciones en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (EE.UU.).

Por EFE

Alta Saboya (Francia). Con el esloveno Tadej Pogacar al frente de la clasificación el Tour vive su segunda y última jornada de descanso que da paso a la semana decisiva de la 113ª edición de la gran ronda gala. Información de Luis Miguel Pascual y Carlos de Torres.

- Tour de Francia (hasta 26)(FOTO). Jornada de descanso. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

Madrid/Buenos Aires. Las calles de Madrid o Buenos Aires, en función de quien gane la final del Mundial de fútbol, se vestirán este lunes de fiesta para recibir a la nueva campeona del mundo en una jornada en la que continuarán las reacciones al partido disputado entre ambas selecciones en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (EE.UU.)

- Campeonatos del Mundo de eslalon, en Oklahoma City (EEUU) (hasta 25). .

- Torneos ATP 250 de Kitzbuehel (Austria) (hasta 25) y Estoril (Portugal) (hasta 26).

- Torneos WTA 250 de Praga y Hamburgo (Alemania) (hasta 26).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes      