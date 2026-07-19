Pogacar: "Sin Jonas el Tour no será igual"

"No es humano que te controlen a esas horas", afirmó.

"A mí me controlaron a las 5 de la mañana, la fase de sueño profundo ya había terminado. Pero él lo pasó a las 2, puede que haya influido en la caída. Es un instante de despiste y en el Tour el único momento en el que podemos descansar es durante el sueño", dijo el líder, en buena situación para apuntarse su quinto Tour.

Visiblemente afectado por la retirada del corredor contra el que ha competido en el Tour en los seis últimos años, Pogacar aseguró que "el Tour no será igual" sin él.

"Nos conocemos hace mucho, hemos vivido muchas cosas desde 2021, hemos peleado, hemos tenido nuestros altibajos. Pero es triste verle abandonar el Tour así, espero que se recupere pronto y luche por otros objetivos", agregó el jefe de filas del UAE.

Pogacar reconoció que buscó que fuera su compañero Isaac del Toro quien ganara la etapa, que finalmente recayó en el belga Remco Evenepoel.

"Isaac me ha dicho que se sentía bien. Ha sido una buena jornada para nosotros, porque recupera el maillot blanco y el tercer puesto", señaló.