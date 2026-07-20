El ascendente Dani Vallejo debuta este martes en Austria

Luego de su gran actuación en Bastad (Suecia), en el que llegó hasta las semifinales, Daniel Vallejo alcanzó su mejor ránking en la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), escalando al puesto 63.

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El compatriota, de 22 años, hará su estreno este martes en el torneo de Kitzbühel contra el suizo Kilian Feldbausch (20), proveniente de la clasificación.

El duelo de la ronda de 32 se desarrollará en el estadio Tribuna, en principio a las 08:20 de la mañana, hora paraguaya.

El ganador del choque entre Vallejo y Feldbausch lidiará en segunda ronda con el vencedor del “match” entre el checo Vit Kopriva y el peruano Ignacio Buse, quinto preclasificado.

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De acuerdo a los datos de la ATP, Dani Vallejo lleva 17 partidos en la temporada (sin considerar los Challenger, que serían el ascenso comparando con el fútbol), de los cuales ganó 10, con 549.353 dólares en premios.

Vallejo registra cinco títulos individuales en Challenger, obtenidos en São Leopoldo (2024), Itajaí, Curitiba, Guayaquil (2025) y Concepción, Chile (2026).