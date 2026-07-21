El argentino Fernando Belasteguín, ex número 1 del mundo, crea el Bela Center en Andorra

El que fuera jugador profesional de pádel de los 15 hasta su retirada en 2024, a los 45 años, situará la instalación al lado del Nou Estadi de la FAF de Encamp, donde juega sus partidos el FC Andorra de LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español), club que preside el exfutbolista Gerard Piqué.

"Andorra es un país muy claro que teníamos que venir con nuestra filosofia y para seguir expandiendo este deporte por todo el mundo. Tenemos nuestro centro general en Barcelona y estamos cerca del Principado", aseguró el de Pehuajó (Argentina), afincado en Barcelona, en su encuentro con los medios.

El centro tendrá nueve pistas 'indoor' climatizadas y abrirá en el segundo trimestre de 2027. Además, según explicó, el proyecto en el que están implicados otras cinco o seis personalidades del mundo del deporte -cuya identidad no quiso revelar inicialmente- tendrá un coste de cinco millones de euros y el terreno lo alquilará durante 25 años.

Las pistas seran de Padel Galis, líder mundial en la fabricación de pistas de padel y proveedor de Premier Padel, y dispondrán de iluminación perimetral de última generación. El Bela Padel Center tendrá un restaurante y un gimnasio equipado por Technogym de casi 900 metros cuadrados y un aparcamiento de más de 100 plazas.

Belasteguín abrió su primer centro en Alicante (este de España) a finales de 2020 y en Barcelona (noreste de España) en octubre de 2025. Recientemente se anunció la apertura de un nuevo club en Buenos Aires previsto para mayo de 2027. "Queremos ir un poco más allá y no será sólo un club de padel. Queremos que la gente se siente parte del dia a dia", indicó.

Fernando Belasteguín tiene previsto frecuentar la instalación una vez esté acabada después de asistir a todas las reuniones con la propiedad del terreno que empezaron hace un año aproximadamente. "El padel es un deporte de mucha tirada y, especialmente, gusta mucho a la mujer y eso hace que vaya toda la família a practicarlo".