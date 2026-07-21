Hong Kong acoge el Mundial de esgrima, en el que España aspira a consolidar su ascenso

En una decisión histórica que marca el paso de la edición, el campeonato repartirá una bolsa paritaria de 1,02 millones de dólares para hombres y mujeres e incorporará 'Fencing Visualized'.

Se trata de un novedoso sistema de inteligencia artificial y visión por computadora que permite rastrear la hoja y mostrar su trayectoria en tiempo real sin necesidad de sensores en el arma.

En el florete femenino se escenificará el pulso por derrocar a Italia, líder del ránking mundial tras una temporada invicta por equipos.

La escuadra transalpina formará con Martina Batini, Martina Favaretto, Anna Cristino y la histórica Arianna Errigo, quien persigue engrosar su palmarés de 23 metales mundiales.

La ofensiva contra el muro italiano la liderará Estados Unidos, que buscará rearmarse con Lauren Scruggs y Jaelyn Liu ante la ausencia por embarazo de la campeona olímpica Lee Kiefer.

El abanico de aspirantes, según la FIE, lo completan la ucraniana Olga Sopit, campeona europea tras superar a la propia Errigo, y la selección francesa, obligada a revertir una estadística de ocho finales consecutivas perdidas desde Tokio.

La competición contará con un fuerte protagonismo local. Hong Kong presentará una escuadra impulsada por Edgar Cheung Ka-long, bicampeón olímpico, y Ryan Choi Chun-yin, vigente campeón mundial de florete.

Aupados por recientes oros por equipos en la Copa del Mundo de París, los anfitriones del seleccionador Zheng Zhaokang han avisado que están listos para capitalizar el empuje de la grada y coronarse por primera vez en casa.