La FIDE crea un mundial con las tres modalidades para coronar al jugador más completo

El torneo de Budapest, que será del 10 al 21 de noviembre y contará con el número uno del mundo, el noruego Magnus Carlsen, tendrá carácter piloto y se disputará en una sola edición.

A partir de marzo de 2027, el Mundial constará de cuatro pruebas a lo largo del año en distintas ciudades del mundo, con los 24 mejores jugadores, tanto hombres como mujeres, cuya acumulación de resultados en las tres disciplinas coronará al campeón mundial combinado.

La FIDE subrayó que el Tour del Campeonato Mundial de Ajedrez Total “inaugura una nueva era” y tiene como objetivo “redefinir la forma en que compiten” los mejores del mundo, además de crear una prueba “más dinámica y atractiva para jugadores, espectadores y comentaristas”.

A diferencia de los torneos tradicionales que se centran en un único control de tiempo, el nuevo formato “premia la versatilidad, la consistencia y la adaptabilidad”, destaca la FIDE, cuyo presidente es el ruso Arkady Dvorkovich.

“Tres disciplinas. Un campeón. Un circuito mundial”, es el lema con el que la federación internacional resume la nueva competición, que cuenta con el apoyo financiero de figuras del deporte como el futbolista noruega Erling Haaland y el campeón olímpico de esquí de fondo Johannes Klaebo.

El respaldo de estos deportistas "refleja la creciente confianza en el potencial comercial del ajedrez”, añade el comunicado.

El nuevo tour está auspiciado por Norway Chess, organizador del prestigioso torneo que se celebra anualmente en Noruega desde 2013.

La elección de Budapest como ciudad anfitriona responde al “papel fundamental en la historia del ajedrez” que ha tenido Hungría y a figuras como Judit Pólgar, considerada la mejor jugadora de la historia.