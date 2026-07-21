Martes, 21 de julio de 2026

Madrid. Llamado a ser uno de los líderes del nuevo proyecto del Atletico de Madrid, tras un primer curso difícil, duro, entre lesiones y un rendimiento por debajo de las expectativas, el Mundial 2026 ha sido un salto de convicción para Álex Baena, reencontrado con su nivel y la diversión del fútbol, campeón único en la historia de España del Mundial, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de 2024 a 2026. Por Iñaki Dufour.

- Tour de Francia (hasta 26)(FOTO). Jornada de descanso. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Madrid. El consejero delegado de DAZN España, Óscar Vilda, hace balance del Mundial de fútbol con más participantes de la historia, el primero retransmitido por esta plataforma, y de cómo ha sido el comportamiento de la audiencia, en particular, los jóvenes, Y de novedades como las pausas de hidratación. Por Carlos Pérez Gil. (FOTO) (VÏDEO)

- El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) entrega a los futbolistas de la selección española Fabián y Gavi, naturales de la localidad sevillana, su peso en kilos de tomate y saludarán al pueblo desde el balcón del consistorio. (FOTO) (VIDEO)

- Sant Joan Despí (Barcelona). Doble sesión de entrenamiento, a puerta cerrada del Brcelona. Ciudad Deportiva Joan Gamper. (FOTO) (VÍDEO)

- Montevideo. El uruguayo Nacional y el argentino Tigre se enfrentan en Montevideo por la ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. (FOTO)

- Rueda de prensa de Jon Rahm previa al torneo del Reino Unido de LIV .

- Campeonatos del Mundo de eslalon, en Oklahoma City (EEUU) (hasta 25).

- Torneos ATP 250 de Kitzbuehel (Austria) (hasta 25) y Estoril (Portugal) (hasta 26).

- Torneos WTA 250 de Praga y Hamburgo (Alemania) (hasta 26).

Redacción EFE Deportes