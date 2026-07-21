Modric podría jugar su último partido con Croacia en octubre contra España

El futbolista, de 40 años, ya habría comunicado su decisión de dejar la selección al seleccionador croata, Slaven Bilic, por lo que el duelo ante España marcaría el cierre de su trayectoria internacional.

Según la información difundida, Modric quiere centrar todos sus esfuerzos en el Milan durante la temporada 2026-2027 y poner fin a su carrera con el conjunto italiano en lo que sería su último curso como futbolista.

El Milan tendría todo preparado para anunciar la renovación del contrato del centrocampista por una temporada más, a falta de la oficialidad.

Una vez formalizada su continuidad, Modric se incorporará a la gira de pretemporada del equipo italiano en Australia, donde se unirá al resto de la plantilla para preparar la nueva campaña.

Modric llegó al Milan en el verano de 2025 para reforzar el proyecto de Massimiliano Allegri, que fue destituido tras quedar fuera de Liga de Campeones, y firmó un contrato hasta junio de 2026, con opción de ampliar una temporada más.

En su primera campaña se consolidó como una pieza clave del centro del campo por su veteranía y podría seguir siéndolo en el conjunto que dirige ahora el portugués Rúben Amorim.

Capitán y gran referente de Croacia, Modric ha liderado la etapa más brillante de la historia de su selección, con el subcampeonato del Mundial de 2018, el tercer puesto en 2022 y la final de la Liga de Naciones de 2023.